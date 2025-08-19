मोहटे गांव के लोग मोहटा माई के बड़का भक्त बा. हर साल गरमी में चार महीना ले, गांव के कवनो ना कवनो तंगी में चल रहल किसान माई के नाम पर पूरा गांव के भोज खातिर न्योतेला.

अंधबिस्वास दूर करे खातिर काम करे वाला संस्था ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति’ के हमीद दाभोलकर कहेलन आम लोग अदृश्य ताकत से डेराला, आ चाहेला कि माई रक्षा करस. ऊ कहेलन, “बाबा लोग अपना के भगवान के रखवाला बतावेला, आ गांव के भोला-भाला लोग के कमजोरी, डर आ कमअक्ली के बेजा फायदा उठावेला. मनोवैज्ञानिक तरीका से सोचल जाव, त समझ में आई कि बाबा आ मंदिर के ट्रस्ट भक्त के परेसानी दूर करे खातिर मंतर फूंकी, कुछ उपाय बताई. ई तरीका लोग के बहुते भावेला. हमनी में एगो अंदरूनी कमजोरी बा जेकरा चलते ऊ लोग गांव”

सन् 2015 में सरकारी रूप से श्री जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट नाम से चिन्ह्ल जाए वाला मोहटा मंदिर ट्रस्ट, एगो प्रस्ताव लेके आइल. प्रस्ताव में मंदिर में देवी-देवता के मूरति के नीचे सोना के 91 ठो जंतर (यंत्र) गाड़े के बात कहल गइल. मंदिर के मान्यता रहे कि अइसन करे से अंतरिक्ष से निकले वाला ऊर्जा के छोट-छोट तरंग गांव ओरी खिंचाई आ एकरा से भक्त लोग के भला होई. लोग में श्रद्धा भक्ति बढ़ी. दर्सन करे वाला लोग खुस होई आउर मंदिर में जादे चढ़ावा आई.

ट्रस्ट में न्यायपालिका के दू लोग के रहते एह प्रस्ताव के मंजूरी मिल गइल. एह में से पहिल रहस, न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन त्रिभुवन, आ दोसर जिला अदालत के जज नागेश नावकर.

मंदिर के ट्रस्ट के नियम सब एह तरीका से बनावल बा कि अहमदनगर के जिला जज ही ओकर अध्यक्ष मानल जाला. ओकरे चलते हर तीन साल पर ई अध्यक्ष बदल जाला.

मंदिर के दैवीय शक्ति ‘उभारे’ खातिर देवी-देवता के मूरति के नीचे 2 किलो सोना के जंतर गाड़ल गइल. सन् 2025 के भाव देखल जाव त आज एतना सोना 2 करोड़ के होई. सोना गाड़े खातिर ट्रस्ट इलाका के एगो बाबा, प्रदीप जाधव के चुनलक. जाधव एह काम खातिर 25 लाख रुपइया फीस लेलन. ट्रस्ट के आपने नियम के विपरीत एह काम के मंजूर कर लेवल गइल. ट्रस्ट में 20,000 से ऊपर के काम खातिर टेंडर निकाले के नियम बा. एकरा पूरा तरह से नजरअंदाज कर देवल गइल, काहे कि ई काम ‘अलौकिक’ रहे. जाधव मंत्रोच्चारण करत गइलन आ सोना सब मूरति के नीचे गाड़त गइलन.