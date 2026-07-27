സന ഷെയ്ഖിന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. 19 വയസ്സുകാരിയായ അവൾക്ക് ഒരു ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ച് അതിന് തന്റെ പിതാവ് ജാഫർ ഹുസൈന്റെ പേര് നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം.
50-കാരനായ ഹുസൈൻ, ഏകദേശം 12 വർഷം മുൻപ് വ്യാപാരത്തിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രൊദ്ദത്തൂരിലുള്ള സ്വന്തം ഗ്രാമം വിട്ട് ജോലി തേടി കുവൈത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയിരുന്നു.
തന്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾക്കും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, 40-കാരിയായ ഹബീബ്-ഉൻ-നിസാ ഷെയ്ഖ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. അവിടെ അവർ സ്വന്തം അമ്മയുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു താമസം.
"സനയ്ക്ക് അവളുടെ അച്ഛനോട് അതീവ അടുപ്പമായിരുന്നു," ഹബീബ്-ഉൻ-നിസാ പറയുന്നു. "എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തികനഷ്ടത്തെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടുവിട്ട് പോകേണ്ടിവന്നതിനാൽ തന്റെ വിജയത്തിലൂടെ അച്ഛനെ ആദരിക്കണമെന്നത് അവളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു."
2026 മേയ് 3-ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഹാളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ സന ആദ്യം വിളിച്ചത് കുവൈത്തിലുള്ള അച്ഛനെയായിരുന്നു. "താൻ പരീക്ഷ വളരെ നന്നായി എഴുതിയെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവളെന്നോട് പറഞ്ഞത്," ഹുസൈൻ ഓർക്കുന്നു. "അമ്മയോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാനോ, ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു."