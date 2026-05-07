कोंध जनजाति के ये सियानिन, टुकुगुड़ा मं अपन भाई के परिवार के संग अपन पुस्तेनी घर मं रहिथे. ये ह करीबन 350 लोगन मन के आबादी वाले एक ठन गाँव आय (जनगणना 2011), जिहां खास करके कोंध आदिवासी समाज के लोगन मन रहिथें.

ओकर लइका मन पचास ले जियादा उमर के हवंय अऊ ओकर परपोता – परपोती मन स्कूल जाथें, येकरे सेती ओला लागथे के ओकर उमर करीबन अस्सी बछर हवय. वो ह पारी ले बताथे, मंय अपन भाई के परिवार संग टुकुगुड़ा गाँव मं रहत हवंव.”

“मोर बहुरिया सुग्घर मइनखे आय, अऊ मोर (दूनों) पोता मं मोला घर ले जाय बरआय हवंय,” वो ह कहिथे. फेर दनामती ला अपन भाई संग रहे भाथे. पुइगुड़ा के ओकर घर सिरिफ 3 कोस दूरिहा हवय. ये दूनों गाँव थुआमुल-रामपुर ब्लॉक मं परथे जेन ह ओडिशा के कालाहांडी जिला के सबले पिछड़ा अऊ अविकसित गाँव मन ले हवय.

दनामती अपन बेटा अऊ ओकर परिवार के संग पुइगुड़ा गाँव के अपन घर मं रहिथे. जब लइका मन बनेच नान-नान रहिन, वो बखत ओकर घरवाला गुजर गे रहिस. “मंय बनि-भूति करके अपन लइका मन ला पाले पोसे हवंव. वो बखत भारी कठिन रहिस. मोर एक झिन बेटा हवय अऊ मोर बेटी ह बनेच कम उमर मं गुजर गिस,” वो ह बताथे.