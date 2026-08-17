रीना (मटियलु नालो) जी हालति अञा वधीक नाज़ुकु आहे, छाकाणि त संदसि मुड़ुस जो नालो बि लिस्ट मां ख़ारिजु थियलु आहे। गायघाटा ब्लाक जे चिकनपारा जी हीअ रहवासी पारीअ खे ॿुधाए थी, “एई देशे आमार केउ नेई [हिन मुल्क में मुंहिंजो को बि नाहे]।” संदसि ख़ानदानु, जंहिं में संदसि पीउ, माटेली माउ ऐं संदसि भाउर भेनर शामिल आहिनि, सभई बंगलादेश में रहनि था।

40 सालनि जी रीना ॿुधाए थी त हूअ बंगलादेश में हिक नामशूद्र कुटुंब में पैदा थी हुई, पर खेसि मतुआ समाज जे वंश या सक़ाफ़ती रवायतुनि बाबति घणी ख़बर नाहे। हूअ लॻभॻ 20 साल अॻु भारत आई हुई। असुल में बंगलादेश जे फ़रीदपुर ज़िले जे पातबाली ॻोठ सां तालुकु रखंदड़ रीना, पंहिंजे पुट सां हिते जो सफ़रु कयो हो तॾहिं हू ॾेढ साल जो हो।

रीना, पंहिंजे बांस जे कचे घर जे अङण में बीही चवे थी, “मुंहिंजी माउ तॾहिं गुज़ारे वेई हुई जॾहिं मां रुॻो अढाई सालनि जी हुअसि। मुंहिंजी माटेली माउ मूंखे सुकून सां जीअणु न ॾींदी हुई। मुंहिंजे पीउ 17 सालनि जी ॼमार में मुंहिंजी शादी कराई छॾी, ऐं मुड़ुसु मूंखे पीड़े मारींदो हो। आमी खूब कोष्टे दिन काटाछिलाम [उहो ॾाढो ॾुखियो वक़्तु हो]।” हिते गुज़ारियल ॿिनि ॾहाकनि दौरानि हूअ कॾहिं बि वापसि घरि न वेई। वेझे में वेझी सरहदी चेकपॉइंट बनगांव आहे, जेका संदसि मोजूदह जाइ खां अटिकल 20 किलोमीटर परे आहे।

रीना अटिकल हिक ॾहाके ताईं नदिया ज़िले जे कल्याणी में रही, जिते हुन पंहिंजे पुट जी परवरिश लाइ– घरू कम, मेडिकल अटेंडेंट ऐं बोरचयाणी तौर मुख़्तलिफ़ नौकिरियूं कयूं। जॾहिं हुन ॿी शादी कई ऐं चिकनपारा लॾे वेई, त हुन कुझु सुञाणप जा दस्तावेज़ ठहिराया, पर हुन सालु सुधिरियल वोटर लिस्ट में संदसि नालो शामिलु न थी सघियो। हिक शुनवाईअ बाबति ॿुधाईंदे हूअ चवे थी, “एक कॉपी कोरे फोटो तुल्लो खाली [उन्हनि रुॻो हिक फ़ोटो कढियो।” सख़्तु परेशान रीना पुछे थी, “मां पंहिंजे माउ-पीउ जा दस्तावेज़ कीअं पेशि करियां जेके अञा ताईं बंगलादेश में आहिनि?”

प्रांत में 27 लख खां वधीक माण्हुनि ट्रिब्यूनल आॾो पंहिंजा नाला ख़ारिज थियण ख़िलाफ़ु अपीलूं कयूं, पर तंहिं हूंदे बि हू वोट न ॾेई सघिया।

रीना, जंहिं खे ॿिऐ मुड़ुस मां 8 सालनि जी धीउ पिणु आहे, पंहिंजे ॿारनि जे मुस्तक़बिल बाबति बि चिंता में आहे। संदसि पुटु मुम्बई लॾे वियो जिते हू हिक होटल में कमु करे थो। मुड़ुसि हिक पेर सां माज़ूरु आहे ऐं उतरु बंगाल जे सिलीगुड़ीअ में हिक केक फ़ैक्टरीअ में कमु करे थो, ऐं अॻु ई सी.ए.ए. ज़रिए नागरिकता लाइ दरख़्वास्त ॾेई चुको आहे। कुझु वक़्तु अॻु ताईं रीना भर वारे घर में घरू कम कन्दी हुई, पर हाणे हू मुड़ुस ऐं पुट जे गॾियल कमाईअ ते गुज़रु करे थी।