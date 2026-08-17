मई 2026 जे हिक आर्तवार जो ॾींहुं आहे ऐं उतरु 24 परगना, ओलह बंगाल में मतुआ बिरादरीअ जे रूहानी मर्कज़ु ठाकुरबाड़ीअ में वॾी भीड़ गॾु थियल आहे। पर उन्हनि मां घणा मंदर में पूॼा करणु लाइ न आया आहिनि। बल्कि हू गर्मीअ में डिघियुनि क़तारुनि में बीठा आहिनि, उन्हनि दसतावेज़नि खे हासिलु करणु जी उमेद सां, जेकी संदनि नागरिकता साबितु करे सघनि।
ही उहे माण्हू आहिनि जिनि जा नाला वोटर लिस्ट जे ख़ासि संशोधित (एसआईआर) दौरानि ख़ारिज कयल 90 लख खां मथे नालनि जो हिसो आहिनि। हू अप्रेल 2026 में थींदड़ सूबाई चूंडुनि में वोट न ॾेई सघिया।
मतुआ अक्सरियत वारनि 15 विधानसभा खेत्रनि में में हिन्दू नालनि खे वॾे पैमाने ते हटायो वियो।
ठाकुरबाड़ीअ में मौजूदु हुजूम जो हिकु हिस्सो ललिता ढाली पिणु आहे, जेका पंहिंजे मुड़ुस कार्तिक सां गॾु हुते 'हिन्दू कार्डु ठाहिण आई आहे। काबिलशपुर जी रहंदड़ हीअ 43 सालनि जी औरत हिते स्कूटीअ ज़रिए लॻुभॻ 30 किलोमीटरनि जो सफ़रु तइ करे पहुती आहे। संदसि नालो आख़िरी एसआईआर लिस्ट में शामिलु न थी सघियो, जॾहिं त कार्तिक जो नालो मौजूदु आहे।
ललिता जो ॾाॾो ऐं पीउ 1950 जे ॾहाके में भारत आया हुआ, पर 1984 में वापस बांग्लादेश मोटिया। कुझु सालनि खां पोइ ॿीहर भारत हली आया। 53 सालनि जो कार्तिकु चवे थो, "ओर बाबा एपर ओपर कोरतो। के जाने कोन पारे जोन्मेछे [संदसि पीउ ईंदो-वेंदो रहंदो हो। कंहिं खे ख़बर त हू कहिड़े पासे ॼाओ हो।]"
मतुआ समाजु (जेको अनुसूचित जातीअ तौर दर्जु आहे) 19 सदीअ जी पोएं अध में वजूद में आयल हिक ब्राह्मणवाद-विरोधी मज़हबी फ़िर्क़े सां तालुकु रखे थो। “इहा तहरीक अण-विरिहायल बंगाल जे ओभर हिस्से में हरीचंद ठाकुर पारां हेठियुनि ज़ातियुनि, ख़ासि तौर नामशूद्रनि जे इतिहाद दौरानि उभिरियो।” केतिराई मतुआ मजबूरियुनि ऐं मुसीबतुनि हेठि ओलह बंगाल ॾांहुं लॾे आया हुआ ऐं वटिनि ज़रूरी दस्तावेज़ मौजूदु न आहिनि। यूनाइटेड किंगडम जी यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जे फ़ैलो ऐं ओलह बंगाल में ज़ात पात जी सियासी सरगर्मीअ ते तहक़ीक़ कयल अयान गुहा चवे थो, “नामशूद्र विरहाङे खां पोइ ओभर पाकिस्तान/बंगलादेश में मज़हबी ॾाढाई ऐं सितम जा शिकार बणिया हुआ।”