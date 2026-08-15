रीना (बदले नांव) के हालत भारी मुस्किल हवय काबर के ओकर घरवाला के नांव लिस्ट ले हटा दे गे हवय. गाइघाटा ब्लॉक के चिकनपारा के बासिंदा रीना पारी ला बताथे, “एइ देसे आमार केई नेई ( ये देस मं मोर कोनो नइ ये).” ओकर परिवार –जेन मं ओकर ददा, सौतेली महतारी अऊ भाई-बहिनी हवंय - बांग्लादेश मं हवंय.

40 बछर के ये महतारी के कहना आय के ओकर जनम बांग्लादेश मं एक ठन नमोशूद्र परिवार मं होय रहिस, फेर ओला मथुआ समाज के वंशावली धन सांस्कृतिक रीत-रिवाज के बारे मं जादा जानकारी नइ ये. वो ह करीबन 20 बछर पहिली भारत आय रहिस. मूल रूप ले बांग्लादेश के फरीदपुर जिला के पटबाली गाँव के रहेइय्या ये महतारी ह अपन बेटा संग इहाँ आय रहिस; ओ बखत ओकर बेटा डेढ़ बछर के रहिस.

जब मंय ढाई बछर के रहेंय, तब मोर दाई गुजर गे. मोर सौतेली महतारी ह मोला चैन ले रहे नइ देवय. 17 बछर के उमर मं मोर ददा ह मोर बिहाव कर दीस अऊ मोर घरवाला मोला भारी सतावत रहय. रीना अपन बाँस के घर के अंगना मं ठाढ़े कहिथे, “आमी खूब कोस्टो दिन काटा छीलन (मंय भारी मुस्किल मं जिनगी गुजारत हवंव).” इहाँ रहत ओला बीस बछर होगे हवय, फेर वो ह कभू घर नइ गीस. सबले लकठा के बॉर्डर चेकपॉइंट बोंगगाँव आय, जेन ह ओकर घर ले करीबन 7 कोस दूरिहा हवय.

करीबन दस बछर तक ले रीना नादिया जिला के कल्याणी मं रहिस, जिहां वो ह अपन बेटा ला पाले पोसे बर कतको किसम के बूता करिस – जइसने घर के काम, बीमार लोगन मन के सेवा-जतन अऊ रसोइय्या के काम. जब वो ह दूसर बिहाव करिस अऊ चिकनपारा चले गिस, त वो ह कुछु पहिचान-पत्र बनवाइस, फेर ये बछर के सुधर करे गे वोटर लिस्ट मं ओकर नांव नइ रहिस. सुनवाई बखत वो ह कहिस, “एक कोपी कोरे फोटो टुलोखाली [वो मन सिरिफ एक फोटो खींचे रहिन].” हलाकान दिखत रीना सवाल करत कहिथे, “मंय अपन ओ दाई ददा के कागजात कइसने दिखावंव जेन मन ये बखत घलो बांग्लादेश मं हवंय?”

राज मं 27 लाख ले जियादा लोगन मन ट्रिब्यूनल के आगू अपन नांव हटाए जाय के फइसला ला चुनौती दे रहिन, फेर ओकर बाद घलो ओ मन वोट डारे नइ सकिन.

रीना, जेकर दूसर बिहाव ले आठ बछर के बेटी हवय, अपन लइका मन के अगम ला लेके घलो हलाकान रहिथे. ओकर बेटा मुंबई चले गे हवय, जिहां वो ह एक ठन होटल मं बूता करथे. ओकर घरवाला के एक ठन गोड़ ले असकत हवय अऊ वो ह उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी मं एक ठन केक फ़ैक्टरी मं बूता करथे; वो ह सीएए के तहत नागरिकता बर अरजी घलो दे हवय. कुछु बखत पहिली रीना लकठाच के एक ठन घर मं घर के काम-बूता करत रहिस, फेर अब वो ह अपन घरवाला अऊ बेटा के कमई के भरोसे हवय.