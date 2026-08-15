रीना (नाम बदलल बा) के स्थिति खास नाजुक बा. उनकर घरवाला के नाम मतदाता सूची से हटा देवल गइल बा. गायघाट ब्लॉक के चिकनपाड़ा के रहे वाली रीना पारी से कहली, “एई देशे आमार केउ नेई (एह देस में हमरा केहू नइखे).” उनकर बाऊजी, सौतेल माई आ भाई-बहिन समेत पूरा परिवार बांग्लादेस में बा.

चालीस बरिस के रीना बतावेली कि उनकर जनम बांग्लादेस में एगो नामशूद्र परिवार में भइल रहे. बाकिर ओह लोग के मतुआ समुदाय के वंश परंपरा, चाहे सांस्कृतिक मान्यता के बारे में जादे जानकारी नइखे. ऊ कोई 20 साल पहिले भारत आइल रहस. मूल रूप से बांग्लादेस के फरीदपुर जिला के पाटबली गांव के रहे वाली रीना आपन डेढ़ बरिस के बेटा संगे भारत आइल रहस.

रीना आपन बांस के घर के अंगना में ठाड़ बाड़ी. ऊ कहेली, “हम अढ़ाई साल के रहीं, त माई चल बसल रहे. सौतेल माई हमरा कबो शांति से रहे ना देत रहस. बाऊजी हमार बियाह 17 बरिस में कर देले रहस आउर हमार घरवाला हमरा संगे मार-पीट करत रहे. आमी खूब कोष्टे दिन काटछिलाम (हमरा खातिर ऊ बहुते कष्ट वाला दिन रहे).” भारत में आपन दू दसक के वास के बीच ऊ कबो आपन घर ना गइली. उनकर मौजूदा आवास से सबले लगे के सीमा चौकी कोई 20 किमी दूर बोंगांव में रहे.

कोई दस बरिस ले रीना नदिया जिला के कल्याणी में रहली. उहंवा ऊ आपन बेटा के पाले खातिर कइएक तरह के काम कइली. घर में काम, मेडिकल अटेंडेंट आ रसोइया. अइसने आउर बहुत काम. दोसर बियाह करे आ चिकनपाड़ा आवे के बाद ऊ कुछ पहचान से जुड़ल कागज बनवइली. बाकिर एह बरिस संशोधित मतदाता सूची में उनकर नाम ना आइल. ऊ जवन दिन सुनवाई में गइल रहस, ओकरा बारे में ऊ कहेली, “ई कॉपी कोरे फोटो तुल्लो खाली (ऊ लोग खाली एगो फोटो खींचलक).” साफ-साफ चिंतित देखाई दे रहल रीना पूछेली, “अब आपन माई-बाऊजी के कागज कहंवा से लाईं, ऊ लोग त अभियो बांग्लादेस में बा?”

प्रदेस में 27 लाख से जादे लोग आपन नाम हटाए जाए के खिलाफ ट्रिब्यूनल में गुहार लगवलक. एतना कइला के बादो ऊ लोग भोट ना दे सकल.

रीना के दोसर बियाह से एगो लइकी बा, जे अबही 8 बरिस के बा. रीना के चिंता बा कि आगू उनकर लरिका लोग के का होई. बेटा त होटल में काम करे बंबई चल गइल. रीना के घरवाला शारीरिक रूप से अक्षम बाड़न. उनकर एगो गोड़ में दिक्कत बा. ऊ उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में केक के एगो कारखाना में काम करेलन. ऊ सीएए के तहत नागरिकता खातिर पहिलहीं आवेदन कर चुकल बाड़न. कुछ समय पहिले ले रीना लगे के एगो घर में घरेलू कामगार के रूप में काम करत रहस. बाकिर अब परिवार उनकर घरवाला आ लइका के आमदनी पर आश्रित बा.