SANGUR, PUNJAB|
THU, JUL 20, 2023
रण के गीत: कच्छी लोक संगीत की विरासत
पारी ने कच्छ महिला विकास संगठन (केएमवीएस) के सहयोग से कच्छ के लोकसंगीत पर आधारित यह मल्टीमीडिया संग्रह तैयार किया है. संग्रह में रिकॉर्ड किए गए 341 गीतों में प्रेम, लालसा, बिछोह, शादी, भक्ति, मातृभूमि, लैंगिक जागरूकता, लोकतांत्रिक अधिकारों की अभिव्यक्ति मिलती है, तथा बिंबों, भाषाओं और संगीत के ज़रिए इस इलाक़े की विविधता का पता चलता है. गुजरात के क़रीब 305 गायकों व संगीतकारों के एक ग़ैरपेशेवर समूह ने विभिन्न वाद्यों और संगीत-प्रारूपों के माध्यम से इस संग्रह में अपना योगदान दिया है, और कच्छ की विलुप्त होती वाचिक परंपराओं को हमारे सामने पेश करते हैं, जो किसी ज़माने में काफ़ी समृद्ध हुआ करती थी. यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि इनके संरक्षण के प्रयास किए जाएं, क्योंकि वे अब ढलान की ओर हैं और उनकी आवाज़ रेगिस्तानी दलदल में खोती जा रही है
Author
Translator
7. रेगिस्तान में प्यार का मौसम
कच्छी लोकगीत - जिसमें प्यार है, बरसात है, और बेक़रारी है
6. घर के बैरी
कच्छ की एक युवती की उदासियों को बयान करता लोकगीत, जो शादी के बाद अपने परिवार से बिलगाव महसूस करने लगी है
5. कच्छ में आस्था और सद्भाव की मीनारें
यहां प्रस्तुत गीत एक ऐसे इलाक़े का लोकगीत है जिसने क्षेत्र में तमाम राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद संगीत, वास्तुकला और संस्कृति की समन्वयात्मक परंपराओं को बचाए रखा है. भक्ति-भावना को अभिव्यक्त करते इस गीत में रेगिस्तान की अनूठी महक भी मिलती है
4. घर के आंगन से बिछड़ने का दुःख
शादी के बाद अपने माता-पिता के घर से विदा हो रही एक युवती की भावनाएं इस कच्छी गीत में व्यक्त होती हैं
3. जहां महिलाएं आज़ादी के गीत गाती हैं
इस लोकगीत में कच्छ की ग्रामीण महिलाएं संपत्ति में बराबर हिस्से के लिए आवाज़ उठा रही हैं
2. कच्छ: एक झील का किनारा और बिछड़े प्रेमी
भुज की पृष्ठभूमि पर आधारित कच्छ के इस लोकगीत में प्रेम और तड़प की धुन सुनाई देती है. पारी पर उपलब्ध कच्छ के लोकगीतों की शृंखला की ये दूसरी कड़ी है
1. कच्छ का मीठा पानी: रण के लोकगीत
गुजरात के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र का एक लोकगीत, जो कच्छ के जनजीवन और संस्कृति की ख़ुश्बू बिखेरता है
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/songs-of-the-rann-archive-of-kutchi-folk-songs-hi