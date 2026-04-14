आदिमाच मं दुर्गा अऊ नारायणस्वामी ह पहिली बेर औपचारिक रूप ले थिएटर के क्षेत्र मं जाय रहिन. दुर्गा कहिथे, “आदिमा सेरकोंडमेले नामगे नम्मा हदिना महत्वा तिलिसिकोट्टू, जोतेगे हादुवा धैर्य बंटु] आदिमा ह हमन ला साहस दीस. ये ह हमन ला बताइस के हमर जिनगी सरमवाले नो हे. हमर गीत छोटे नइ यें.”

एक ठन खुला जगा मं बने आदिमा गाँव के माहौल कस रचे-बसे हवय. इहाँ बखत मं अंबेडकर नाटकोत्सव (अंबेडकर थिएटर फेस्टिवल) जइसने तिहार मनाय जावत रहिथे: संगे संग हुन्निमे हब्बा के तहत जात, मिहनत अऊ जमीन के हक ले जुड़े नाटक खेले जाथे, अऊ 'बुडकट्टु जनपदा' (आदिवासी लोक परंपरा मन) के उपर कार्यशाला घलो आयोजित करे जाथे. इहाँ कोनहा मं धकेले गे वंचित कलाकार मन एक संग मिलके प्रदर्सन कला ला एक ठन नवा रूप देथें, जेकर जरया ले बाम्हनवाद ला चुनौती देय जाथे.

दुर्गा ला सुरता हवय के कइसने रिहर्सल ह गाँव के बइठका बन जावत रहिस, नाटक ह गोठ-बात के संग खतम होवत रहय, अऊ थिएटर ला एक ठन सामूहिक चेतना के रूप मं देकहे जावत रहिस. दुर्गा अऊ नारायणस्वामी बर, ये ह पहिला अइसने मऊका रहिस जब वो मन सिरिफ लोक-कला के लुभाय भर बनके नइ रहिगे रहिन.

विरोध के ये रद्दा तब अऊ बढ़गे, जब वो मन साल 2010 मं बने बुद्धिदीप कल्चरल सेंटर ले जुड़ गीन. रामैया ह सांस्कृतिक, राजनीतिक अऊ बौद्धिक जागरण बर एक ठन नवा जगा बनाइस, जेकर मूल अंबेडकरवादी विचार मन मं रहिस. इहाँ एक ठन अंबेडकर लाइब्रेरी हवय- जेकर नांव ‘अंबेडकर लाइब्रेरी मूवमेंट’ (एएलएम) राखे गे हवय, अऊजेन ला आलम कहे जाथे. ओकर कहना आय के वो मन दलित संघर्ष मन ला संग्रहालय मन मं राख भर देय के सोच के विरोध करत हवंय.

रामैया ह लइका मन बर नाटक लिखे हवय, जेन ला वो मन घाम के कैंप बखत मंच मं खेलथें. वो ह पारी ला बताइस, “किताब वाले पढ़ई ले हटके, कला, अभिनय अऊ खेल के जरिया ले लइका मन ला भाखा, सामाजिक विज्ञान अऊ सामाजिक जागरूकता ले जोड़थन.”