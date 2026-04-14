आदिम में दुर्गा औरी नारायण स्वामी पहिला बेर ठीक से थियेटर में गईल लोग. दुर्गा कहेली, (आदिम सेरकोंडमेले नामगे नम्मा हदिना महत्त्वा तिलिसिकोट्टू, जोतेगे हादुवा धैर्य बंटू) आदमी हमनी के साहस दहलस. इहे हमनी के बतवलस कि हमनी के जिनगी लजाये वाला नईखे. हमनी के गीत छोट नईखे.

एगो खुलहा मैदान में बसल आदिम, गांव के परिवेस में घुल-मिल गईल बा. आंबेडकर नाटकोत्सव (अंबेडेकर थियेटर फेस्टिवल), हनीमी हब्बा जइसन नियमित रूप से होखे वाला आयोजन में जात-पात, मिहनत मजूरी आ जमीन के हक के बारे में नाटक खेलल जाला. साथेही बुडकट्टू जनपद (आदिवासी लोक परम्परा) प कार्यशाला कईल जाला. हाशिया पर धकेल देवल गइल कलाकार लोग एकजुट होके नया तरह के नाटक रचेला आ ब्राह्मणवाद के चुनौती देवेला.

दुर्गा के इयाद बा कि के तरे अभ्यासे गांव के बैठकी बन जात रहे. काम कईला के बाद गोल में चर्चा होखे. थियेटर के सब्केहू के सामिलात बिचार जईसन देखल जाय. दुर्गा औरी नारायण स्वामी खातिर इ पहिला मौका रहे जब ओ सब के खाली लोक-कला के तमासे ले ना रखल गईल.

बिरोध के इ बोली तब औरी तेज भईल जब उ सब 2010 में बनल ‘बुड्डीदीपा कल्चरल सेंटर’ में आईल. रमैया आंबेडकरवादी बिचारधारा के सांस्कृतिक, राजनैतिक औरी बौद्धिक जागृति खातिर इ नया जगह बनवलें. इंहा एगो ‘आंबेडकर लाइब्रेरी’ बा, जेकर नाम ‘आंबेडकर लाइब्रेरी मूवमेंट ह. एकरा ‘आलम’ बोलावल जाला. उनकर कहनाम बा कि उ दलित संघर्ष के खाली संग्रहालय ले नईखन राखे के चाहत

रमैया लईकन खातिर नाटक लिखले बाड़न. जौना के उ गरमी के कैंप (समर कैंप) के बेरा खेलेलन. उ पारी के बतवलन, “हमनी किताब वाला पढ़ाई से अलगे, कला, अभिनय औरी खेल से लईकन के भासा, सामाजिक बिज्ञान औरी जागरूकता से जोरेनी.”