एलपीजी(रसोई गैस) ले कुछु राहत मिलिस —येकर ले धूँआ कम होइस अऊ जलावन लकरी संकेले मं लगेइय्या बखत घलो बांचिस. अब, हरेक बिहनिया अबले पहिली बूता जलाव लकरी संकेले होथे.

गर हमन जल्दी नइ जाबो, त हमर ला जियादा नइ मिलही, 38 बछर के स्वप्ना कानी कहिथे, जेन ह ससिकुमारी के बहूरियाआय. ये उपराहा मिहनत के मतलब आय के ओकर अधिकतर ताकत त रांधे के पहिलीच निकर जाथे.

भीतरी, काम ह धीरे अऊ गरु हो जाथे. आगि सरलग बरत राखे बर परथे. धूँआ ह खोली भर मं भर जाथे. गरमी बाढ़थे अऊ बने रहिथे. जियादा लोगन मन बर रांधे मं जियादा बखत लगथे.

ओकर बाद घलो, आंकड़ा सिरिफ बढ़ेच हवय.

मंझनिया होवत होवत, ये होटल ह पूरा भर जाथे.पेप्पारा बांध कोती जवेइय्या लोगन मन इहींचे रुकथें. विथुरा अऊ पालोड जइसने तीर-तखार के शहर ले लोगन मन इहाँ आथें. कुछेक लोगन मन त अरोंठ/ आरारोट के पाना मं परोसे जवेइय्या खाय के गोठ-बात ला सुन के इहाँ खिंचाय चले आथें.

इहाँ के खाना सादा अऊ अपन मूल ले जुड़े हवय. ये मं खास करके आरारोट बउरे जाथे. साग येकर उपर रहिथे के वो बखत काय मिलत हवय. खाय के जिनिस ला तुरते टोरे आरारोट पाना मं परोसे जाथे, जेकर ले ये मं ओषध के महक अऊ सुवाद आ जाथे.

“लकरी के आगि मं चूरे खाना के सुवाद ह गजब रहिथे,” तिरुवनंतपुरम ले आय एक झिन पहुना खाय के बाद अपन पतरी ला लपेटत कहिथे. दीगर लोगन मन घलो कहिथें के येकर सुवाद जोरदार होथे.

ये सुवाद के दाम चुकाय ला परथे.

पहिली जिहां ये होटल करीबन 60 ले 120 झिन ला खवावत रहिस, अब इहाँ ये ह रोज के करीबन 200 लोगन मन ला खवाथे. काम मं कोनो बदलाव नइ होय हवय, अऊ न बढ़ाय गे हवय. बस काम के बोझा बढ़गे हवय. एक ठन थाली – जेन मं पोन्नी भात धन लाल भात के संग मछरी साग समेत तीन किसिम के साग होथे – जेकर दाम 60 रूपिया हवय. ये ह सबले बढ़िया खाना आय, फेर “हमर परिवार के पांच परानी इहींचे काम करथें अऊ मिलके रोज के 4,200 ले 5,000 रूपिया कमाथन.”