एलपीजी से काम तनी आसानी त हो गइल रहे. ना त रोज धुंआ धक्कड़ के झंझट रहे आउर ना जलावन के लकड़ी जुटावे के झमेला. बाकिर अब त रोज भोरे-भोरे सबले पहिले लकड़ी लावे जाए पड़ेला.

“भोरे जदि जल्दी ना निकलनी, त लकड़ी पूरा ना मिल पाई,” ससि कुमारी के पतोह, 38 बरिस के स्वप्ना कानी कहेली. एतना भाग-दौड़ के बाद दिन के पहिलका खाना बनावे से पहिलहीं ऊ लोग थक जाला.

चउका के भीतरी, काम कठिन आ धीरे-धीरे होखे लागल बा. ई ध्यान रखे पड़ेला कि चूल्हा में आग लगातार जरत रहो. एह चलते पूरा जगह धुआं-धुआं भइल रहेला. खूब गरमी हो जाला आ देर तक गरम रहेला. ढेर लोग खातिर खाना बनावे में ढेर देर लागेला.

एतना के बादो ग्राहक के गिनती बढ़ले जा रहल बा.

दुपहरिया ले ग्राहक लोग से ढाबा भर जाला. जे लोग पेपारा तलाव जाला, इहंवा रुकेला आ खाना खाला. वितुरा आ पलोदे जइसन लगे के गांव से इहंवा खाए खातिर लोग खूब आवेला. केतना लोग खाना एरोरूट (अरारोट) के पत्ता पर परोसल जाए के कहानी सुन के आवेला.

ढाबा में सादा आ देसी खाना परोसल जाला. कसावा चाहे अरारोट भोजन के मुख्य हिस्सा होखेला. जे चीज धइल रहेला, ओकरे से करी बनावल जाला. ग्राहक लोग के खाना औषधीय गंध आ स्वाद वाला अरारोट के ताजा तुड़ल पत्ता पर परोसल जाला.

तिरुवनंतपुरम से आवे वाला एगो यात्री बतइलन, “लकड़ी पर बनावल खाना के स्वादे अलग होखेला.” दोसरो लोग ई बात मानेला कि ई जादे स्वादिष्ट होखेला.

बाकिर एह स्वाद के बहुत बड़ा कीमतो चुकावे पड़ेला.

पहिले एह ढाबा में कोई 60 से 125 लोग खात रहे. बाकिर अब इहंवा रोज मोटा-मोटी 200 लोग आ रहल बा. जबकि ना सुविधा बढ़ल बा, ना क्षमता, हां काम जरूर बढ़ गइल. मछली करी (रस वाला मछरी), भात आ तीन प्रकार के तरकारी के छोट कटोरी वाला थरिया 60 रुपइया में मिलेला. थाली मन भर देवे वाला बा, बाकिर “परिवार के पांचों लोग मिलके काम करेला, तब जाके पूरा दिन में कुल मिलाके कोई 4,200 से 5,000 रुपइया (शुद्ध) के कमाई होखेला.”