जब जनाबाई ला लागथे के येकर ले निजात नइ मिले सकय, “ मंय माखुर खाथों काबर के येकर ले मोला कुछु बखत बर नींद आ जाथे,” वो ह पारी ला बताथे. वो ह बतावत जाथे के वोला येकर आदत होवत जात हवय. वइसे, राहत सिरिफ कुछु बखत के होथे, काबर के निकोटीन (माखुर) बखत के संग संग नींद मं खलल डारथे.

जनाबाई के सुते बर माखुर के भरोसे रहे एक ठन बड़े तरीका ला बताथे. अलग-अलग समाज मं, कतको लोगन मन नींद बर दारू धन दीगरजिनिस के सहारा लेथें. फेर येला घेरी-बेरी खाय पीये ले नींद उचट जाथे, खर्राटा आथे अऊ स्लीप एपनिया (नींद मं साँस रुके के समस्या) घलो हो जाथे.

थकान अऊ नींद के कमी के असर ओकर देह मं घलो परथे. वो ह कहिथे के घाम के महिना मं ओकर ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाथे अऊ धुकधुकी बाढ़ जाथे, जेकर ले वो ह बेचैन अऊ चिंता (तनाव) मं रहिथे. “बिहनिया तक मुड़ पीरा भारी बढ़ जाथे काबर के मंय बने करके सुते नइ रहंव.” घाम के सीजन मं हर हफ्ता वो ह एक ठन निजी दवाखाना मं जाथे जिहां डाक्टर ह नींद के दवई लिखथे जेकर ले वोला कुछु आराम मिलथे.

भड़ोले गाँव शांत जगा आय, जिहां धरसा अऊ नरियर के ऊँच रुख, आमा, पीपल अऊ लीम के रुख हवंय. अधिकतर लोगन मन दूरिहा कुसियार के खेत मं बूता करत अपन दिन गुजार देथें. सुग्घर संझा, जेन ह कभू परोसी मन के घर के बहिर एक-दूसर ले गोठ-बात करत बीतत रहिस, अब कम होगे हवय काबर के तापमान सरलग बढ़त हवय.

कोल्हापुर मं घाम के बखत मं दिन के तापमान सरलग 38 डिग्री सेल्सियस ले जियादा हो जाथे, अऊ ये बछर घलो कुछु अलग नइ रहिस. ओकर एक झिन सहेली ह स्कूल के जुन्ना किताब ले पंखा झलत कहिथे, हरेक घाम बीते घाम ले जियादा तीपत लागथे.