अबकी बरिस मई (2025) में त हालत एतना खस्ता भइल कि रात तीन बजे के बाद जाके गरमी तनी बरदास्त करे वाला होखत रहे. आ फेरु पांच बजत-बजत घर के काम-धंधा में लाग जा. ओकरा बाद खेत में दिन भर के हाड़ तुड़ मिहनत.

जनाबाई भोरे किरिण फूटला से पहिलहीं जाग जाली आ पानी भरे, झाड़ू लगावे, खाना बनावे के काम में लाग जाली. साठ पार कर चुकल जनाबाई के खेत में दिन भर के काम आ तेज गरमी देह तुड़ देले बा. ओपर से घर लउट त जूठ बरतन बाट जोहत रहेला. खाना बनावे के काम रहेला से अलगे. आ अगिला दिन खाना बनावे खातिर जलावन बटोरे के चिंतो माथ पर सवार रहेला. ऊ थाकल आवाज में कहेली, “कुछ न कुछ काम लागले रहेला.”

नींद ठीक से ना आवे से ऊ चिड़चिड़ाएल रहेली. घर में गोस्सा निकल जाला आउर बाद में उनका बहुते अफसोस होखेला. ऊ बतइली, “घर के लोग के लागेला हम बदल गइल बानी. पहिले दिनो भर खटत रहीं, तब्बो कबो गुस्सात ना रहीं.” उनका जवानी के दिन इयाद पड़ेला. केतना फरहर रहस ऊ. खेत में अपना धुन में गीत गावत रहस आ काम करत रहत रहस. उनका लागेला अब ऊ बहुते बदल गइल बाड़ी.

“अब,” ऊ बतइली, “लोग के लागेला कि हम हरदम गोस्से में रहिला. बाकिर अब मीठ बोले के ताकत नइखे बचल.”

केतना रात, ऊ कहेली, “कपार दुखात रहेला. थकला से आंख लाल हो जाला. लागेला ‘सोचे-समझे के शक्ति खतम हो गइल’.” बेचैनी आ चिंता जिनगी बन गइल बा. बोली-बानी में भी उहे झलके लागल बा.