ಅವರ ನಗುವೇ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಹಗ್ಗಜಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಹುಡುಗರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತು, ದೊಡ್ಡ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೌಂಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಯ ಗ್ರೈಂಡ್ಮಿಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ತಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಯೆಓಲೆ ವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಿನಿಂದ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾದೆವು.
ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೌಲರ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ತರಲು ಓಡುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟರೂ, ಹಾಡಲು ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಸರಿಯಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾರಿ ತಂಡದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮೇಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಟವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ವೃತ್ತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.