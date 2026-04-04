हमनी नयका शहर के छोरी हईं हो राजा,

अरे, एतना छमक-छमक के कहंवा चललू?

हमनी सातो भाई बानी कुंवारा

अरे, एतना मटक-मटक के कहंवा चललू?

कइसन छोरी चाहीं तोहरा, ओ राजा

अरे, एतन इठलात कहंवा चललू?

सांवर लइकी हमनी के पसंद बा, ओ राजा

अरे, एतना ठुमक-ठुमक के कहंवा चललू?

ई गुजराती लोकगीत कबो शादी-बियाह में गावल जात रहे. 1970 के दसक में आइल एगो गुजराती फिलिम, सोन कंसारी के चलते ई बहुते लोकप्रिय भइल. एह में सोन कंसारी आ रखायत बाबरिया के मशहूर बाकिर दुख भरल प्रेम कहानी बा. एह गीत में रउआ देखम त नचनिया मरद आ मेहरारू लोग के बीच सवाल आ जवाब चलत बा बा. एकरा में बतावल गइल बा कि समाज में सुंदरता आ बियाह के लेके कइसन पुरान सोच बसल बा. ई लोकगीत आपन शैली के हिसाब से, तय कइल गइल औरत-मरद के भूमिका के उलट देत बा, काहेकि जागल गांव के औरत लोग अब खुल के आपन हक जतावत बा. ऊ लोग मान-सम्मान से जिए, जमीन जायदाद पर हक पावे, आ आपन भौतिक विरासत पर दावा करे के बात करता, आउर सांस्कृतिक परंपरा के डोर अपना हाथ में लेता.

इतिहास गवाह बा कि जब-जब लोग दबावल गइल, तब-तब गीत उनकर आवाज बनल. नखत्राणा जिला के नंदूबा जडेजा दोसर मेहरारू लोग संगे मिलके एह गीत के बहुते जोरदार तरीका से पेश कइले बाड़ी. आउर ई गीत कोई 2017 के आसपास कच्छ महिला विकास संगठन संगे काम करे वाला मेहरारू लोग में नया चेतना बन के आइल.