दिलसाद हुसैन के घर, खुरसीद अहम आ इरसाद हुसैन के घर से कोई पांच मिनट के पैदल दूरी बा. आज ऊ सत्तर बरिस के हो गइल बानी. उहां के डाली के डिजाइन, लमहर डाली वाला पैटर्न आ राजस्थानी बरात- पीतर पर राजपूताना शैली के फोटो जइसन किसिम-किसिम के डिजाइन बनावेनी आउर एह सब में मास्टर बानी.

मरोड़ी के काम सबले जटिल आ सीखे के लिहाज से कठिन मानल जाला. आउर एह काम में दिलसाद के हाथ बहुते साफ बा. उनका आपन एह हुनर पर नाज बा. सन् 2022 में लखनऊ में प्रदर्शनी लागल, त प्रधानमंत्री मोदी उनकर कला देख के प्रसन्न हो गइलन. ओह घरिया दिलसाद जी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के एगो करिया फूलदान भेंट कइले रहस. दिलसाद कहेलन, “अब घर के काम में क्या ही इज्जत, बाहर लोग इसे एक्जीविशन में दिखाते हैं (अब त घर के काम में कवनो इज्जते नइखे, बाहर के लोग एकरा प्रदर्शनी में देखावेला).” ईरान गइलन, त उहंवा प्रदर्शनी में कालीन पर बनल महीन डिजाइन देख के दंग रह गइलन.

नक्कासी के ई महारथी, शिल्प गुरु आ पद्म श्री जइसन केतना राज्य आ राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार जीत चुकल बाड़न. दोसर कलाकार लोग उनकर कला देख के हैरान रह जाला. इरसाद हुसैन के कहनाम बा कि मरोड़ी कला में दिलसाद जइसन कला के गुरु कम रह गइल बा. ऊ बारीक नक्कासी करे वाला आपन परदादा के इयाद करत बाड़न.

दिलसाद हुसैन अब काम से विराम ले लेले बानी, आ नयका उमिर के कारीगर लोग के सिखावेनी. ऊ कहेलन, “हम ओह लोग के छोट-छोट बारीकी सिखावत बानी. सबले पहिले एकरा पुरान-धुरान कपड़ा पर सिखावल जाला.” एक बेरा अभ्यास भइला के बाद, कारीगर लोग के छेनी मारे के तरीका, औजार के धार बनावे आ धातु तरासे के तरीका बतावल जाला.

सिया कलम कला साधे खातिर देहो बरियार होखे के चाहीं. “भोर में रउआ एकरा दस मिनट से जादे ना कर सकीं. आंख जवाब दे जाला,” इरसाद हुसैन कहलन.

पीतर के महीन गरदा (जेकरा रवा भी कहल जाला) सब जब हवा में उड़ेला, त आंख के बहुते नोकसान करेला. “बहुत संभार के काम करे पड़ेला ताकि गरदा चेहरा पर ना गिरके, सीना पर गिरो,” मोहम्मद इस्लाम कहेलन. चालीस बरिस के आस-पास के इस्लाम तीस बरिस से एह कारीगरी में लागल बाड़न.

“केतना बेरा भोर में उठम त देखम कि पीतर के छोट-छोट कण (रवा) आंख के कोर में जमल बा,” इस्लाम बतावत बाड़न. कबो-कबो त ई हाथ से साफ हो जाला. सभे जगह से ई कण जुटा के फेरू से पीतर के डल्ली बनावे खातिर मोहल्ला के भट्ठी में भेज देवल जाला.