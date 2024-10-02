तक़रीबन 50 सालों से अधिक समय से छाऊ की प्रस्तुति दे रहे तपन कहते हैं, "एक बार जब कलाकार मुखौटा पहन लेता है, तो वह किरदार में ढल जाता है. अगर आप राधा की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको राधा की उम्र और रूप-रंग को ध्यान में रखना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार वह बेहद सुंदर थीं. इसलिए, हम उनका मुखौटा बनाते वक़्त होठों और गालों की विशिष्टता का ख़याल रखते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुखौटा उनके जैसा ख़ूबसूरत दिखे.''

वह कहते हैं, "जब आप मुखौटा पहन लेते हैं, तो आपको अपने शरीर और गर्दन की गतिविधियों के ज़रिए भावनाओं को व्यक्त करना होता है." नर्तक का शरीर दो भागों में बंटा होता है: 'अंग' (गर्दन के नीचे का हिस्सा) और 'उपांग' (सिर). 'उपांग' में आंखें, नाक, कान और मुंह शामिल है, जो मुखौटे से ढके होते हैं. कलाकार शरीर के ऊपरी और निचले, दोनों हिस्सों से भावनाओं को व्यक्त करता है.

इसलिए जब कोई नर्तक मुखौटा पहनता है और रुदन का निरूपण करना चाहता है, तो मुखौटे के कारण चेहरे के भाव दिखाई नहीं देते. पारी को बताने के लिए कि इस बात का क्या मतलब है, तपन अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाते हैं, फिर दोनों मुट्ठियों को अपने चेहरे के क़रीब लाते हैं और अपने सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से को बाईं ओर झुकाते हैं, जैसे कि कोई आहत हो और उदास होकर कहीं दूर देख रहा हो.

लोककथाओं के अनुसार, कलाकार परफ़ॉर्म करते समय लोगों के सामने नृत्य करने में शर्म महसूस करते थे और अपने चेहरे को ढकने के लिए ये मुखौटे पहनते थे. तपन बताते हैं, "इस तरह मुखौटा परिकंडा [मार्शल आर्ट] में आया." पहले मुखौटे के लिए बांस की टोकरियां इस्तेमाल होती थीं, जिनमें आंखों के लिए छेद बने होते थे. अब जबकि परंपरा काफ़ी विकसित हो गई है, दिलीप बताते हैं कि जब वह बच्चे थे, तो कद्दू से मुखौटे बनाते थे.

उत्पत्ति से जुड़ी एक और कहानी छाऊ के छावनी या सैन्य शिविरों से रिश्तों के बारे में है, इस तरह इसमें शामिल मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों का पता मिलता है. लेकिन तपन असहमति जताते हैं: "छाऊ की उत्पत्ति छाया [परछाई] से हुई है." वह समझाते हैं कि कलाकार अपने निभाए पात्रों की परछाई की तरह होते हैं.

यह नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता रहा है. हालांकि, हालिया सालों में, कुछ महिलाएं छाऊ मंडली में शामिल हुई हैं, लेकिन सरायकेला में ये प्रस्तुतियां अभी भी पुरुष-प्रधान हैं.