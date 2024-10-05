હળવો ગુસ્સો બતાવવા માટે, આંખો થોડી ઊંચી કરવાની હોય છે […] તીવ્ર ગુસ્સા માટે, આંખો મોટી ને ભમર ચડાવેલી હોય છે. આનંદ માટે, ગાલ પર સ્મિત દર્શાવવામાં આવે છે.
નાની નાની વિગતો પરનું આ ધ્યાન જ દિલીપ પટનાયકને ઝારખંડના સરાઈકેલા છાઉ નૃત્યોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માસ્કના કારીગર તરીકે અલગ પાડે છે. તેઓ કહે છે, “માસ્ક પાત્રને પ્રતિબિંબિત કરતું હોવું જોઈએ.” સરાઈકેલા માસ્ક અનન્ય છે, કારણ કે તેઓ નવરસ એટલે કે નવ લાગણીઓ ધરાવે છે. આ અન્ય કોઈ છાઉ શૈલીમાં જોવા મળતું નથી.
ઉત્પાદનના વિવિધ તબક્કે પહોંચેલા માસ્ક તેમના કાર્યસ્થળ પર પથરાયેલા છે, જેમની અનન્ય લાક્ષણિકતાઓમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છેઃ બહાર નીકળેલી આંખો, પેન્સિલ જેવી પાતળી ભમર, ચમકતો રંગ, આ બધા જુદા જુદા મૂડને કેપ્ચર કરે છે.
આ કલા નૃત્ય અને માર્શલ આર્ટનું મિશ્રણ કરે છે, અને રામાયણ, મહાભારત અને સ્થાનિક લોકકથાઓની વાર્તાઓ રજૂ કરતી વખતે નર્તકો આ માસ્ક પહેરે છે. દિલીપ તમામ પ્રકારના માસ્ક બનાવે છે, પરંતુ તેમનો પ્રિય માસ્ક કૃષ્ણ માસ્ક છે, કારણ કે, “મોટી આંખો અને ભમર ચડાવીએ એટલે ગુસ્સાનું નિરુપણ તો થઈ જાય, પરંતુ તોફાન બતાવવું એટલું સરળ નથી.”
દિલીપ પોતે પણ આનું પ્રદર્શન કરે છે, જે તેમને તેમના કામમાં પણ મદદ કરે છે. જ્યારે તેઓ નાના હતા, ત્યારે તેઓ છાઉ નૃત્ય મંડળીનો ભાગ હતા અને છાઉ ઉત્સવ દરમિયાન સ્થાનિક શિવ મંદિરમાં પ્રદર્શન જોઈને મોટાભાગની વસ્તુઓ શીખ્યા હતા. પરંતુ કૃષ્ણનું નૃત્ય તેમનું પ્રિય રહ્યું છે. હાલના સમયમાં તેઓ ઢોલ વગાડે છે અને સરાઈકેલા છાઉ મંડળીનો ભાગ છે.