तपन जऊन ह 50 बछर ले जियादा बखत ले नृत्य करत हवय, कहिथे, “जब कलाकार मुखऊटा पहिर लेथे, त वो ह किरदार बन जाथे. गर तंय राधा के रूप मं नृत्य करत हस,त तोला राधा के उमर अऊ रूप-रंग उपर बिचार करे ला चाही. शास्त्र मन के मुताबिक, वो ह भारी सुंदर रहिस. येकरे सेती, हमन राधा के खास होंठ अऊ गाल वाले ओकर सांचा बनाथन, जेकर ले ये ह ओकर जइसने दिखय.”

वो ह कहिथे, “जब तंय मुखऊटा पहिर लेथस, त तोला अपन देह अऊ घेंच के जरिया ले अपन भाव ला बताय ला चाही.” नचकार के देह दू हिस्सा मं बंट जाथे: ‘अंगा’(घेंच के तरी) अऊ ‘उपांग’ (मुड़). ‘उपांग’ मं दूनों आंखी, नाक, कान अऊ मुंह होथे, जऊन मन मुखऊटा मं तोपाय रहिथे. नचकार देह के ऊपर अऊ तरी के दूनों हिस्सा ले अपन भाव ला उजागर करथे.

येकरे सेती जब कोनो नचकार मुखऊटा पहिरथे अऊ रोवई ला बताय चाहथे, त मुखऊटा सेती चेहरा के भाव उजागर नइ होही. पारी ला ये दिखाय बर के ओकर काय मतलब आय, तपन अपन घेंच ला डेरी डहर झुकाथे, ओकर बाद दूनों मुट्ठी ला अपन चेहरा के तीर मं लाथे अऊ अपन मुड़ अऊ ऊपर के देह ला डेरी डहर झुकाथे, जइसने के कोनो ला चोट लगे होय अऊ दुख मं दूसर डहर देखत होय.

लोककथा मन मं कहे गे हवय के मूल नचकार लोगन मन ला नाचे मं लाज लगत रहिस त अपन चेहरा ला तोपे बर ये मुखऊटा पहिरत रहिन. तपन बताथे, “अइसने होवत मुखऊटा परिंदा [मार्शल आर्ट] मं आइस.” पहिली मुखऊटा आंखी बर छेद वाले बांस के टुकना रहिस. वइसे ये परंपरा आगू बढ़त चले गे हवय, दिलीप कहिथे के जब वो ह लइका रहिस त वो ह कुम्हड़ा/मखना ले मुखऊटा बनावत रहिस.

एक ठन दीगर मूल कहिनी छऊ ला चवन्नी धन सेना के डेरा ले जोड़थे, जेकर ले येकर मार्शल आर्ट जइसने हलचल के पता चलथे. फेर तपन येकर ले सहमत नइ ये: “छऊ के जनम छाया [परछाई] ले होय हवय,” वो ह बताथे के कलाकार अपन निभाय जवेइय्या चरित के परछाई जइसने होथे.

ये नृत्य पारंपरिक रूप ले मरद लोगन मन करथें. फेर हाल के बछर मं कुछेक माईलोगन मन छऊ मंडली मं सामिल होगे हवंय, सरायकेला के हिरदे मं, येला करे अभू घलो मरद लोगन मन के बोलबाला हवय.