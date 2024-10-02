तपन, जे 50 बरिस से जादे से छऊ नाच कर रहल बाड़न, कहलन, “कलाकार जब एक बेर मुखौटा पहिन लेवेला, त ऊ ओकर किरदार में आ जाला. जदि रउआ राधा के पात्र निभा रहल बानी, त राधा के उमिर आउर रंग-रूप पर बिचार करे के चाहीं. शास्त्र के अनुसार, ऊ बहुते सुंदर रहस. एहि से हमनी राधा जइसन सुंदर होठ आउर गाल वाला मुखौटा तइयार करिले.”

ऊ इहे कहलन, “मुखौटा पहिनला के बाद राउर देह आउर गरदन के हिले-डुले से राउर हाव-भाव के पता लागल जरूरी बा.” नचनिया के देह ‘अंग’ (गरदन से नीचे) आउर ‘उपंग’ (माथा) दू हिस्सा में तइयार होखेला. ‘उपंग’ में आंख, नाक, कान आउर मुंह होखेला जे मुखौटा के भीतरी रहेला. नचनिया देह के ऊपरी आउर निचला हिस्सा से आपन भाव-भंगिमा जाहिर करेला.

एहि से जब कवनो नचनिया मुखौटा पहिनके रोए के देखावे चाहेला, त ओकर मुंह के भाव मुखौटा चलते झंपा जाला. आपन कहे मतलब पारी के समझावे खातिर, तपन गरदन के बावां ओरी झुकावत बाड़न. फेरु दुनो मुट्ठी के चेहरा लगे लावत बाड़न. आउर आपन माथा आउर देह के ऊपरी हिस्सा के बावां ओरी आउर झुकावत बाड़न. अइसे कि जइसे चोट लागल आदमी दरद में दोसरा ओरी देखेला.

लोककथा में वर्णन बा कि जब मूल कलाकार लोग के केहू के सामने नाचे में शरम लागे लागल त ऊ लोग मुंह झांपे खातिर मुखौटा पहिरे लागल. तपन बतावत बाड़न, “एह तरीका से मुखौटा पारिकंदा (मार्शल आर्ट) में शामिल भइल.” सबले पहिल बनल मुखौटा बांस के रहे आउर ओह में आंख खातिर छेद बनावल रहे. दिलीप के कहनाम बा कि जब ई परंपरा आगू बढ़े लागल, उनका इयाद बा लरिकाईं में ऊ लोग कदुआ से मुखौटा बनावत रहे.

मुखौटा के शुरुआत कइसे भइल, एकर एगो आउर कहानी बा जे छऊ के चवन्नी, चाहे सेना के शिविर से जुड़ल बा. एकरा से मार्शल आर्ट में एकर शुरुआत के बारे में पता चलेला. बाकिर तपन एह बात से राजी नइखन देखाई देत: “छऊ के जनम छाया से भइल बा.” ऊ बतावत बाड़न कि कलाकार लोग निभावल जाए वाला पात्र के छाया लेखा होखेला.

छऊ नाच पारंपरिक रूप से मरद लोग करेला. अइसे त हाल के बरिस में छऊ मंडली में कुछ मेहरारू लोग भी शामिल भइल बाड़ी, बाकिर तबो ई अबहियो मरद प्रधान कला बा.