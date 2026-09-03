62 सालनि जो बिपिन यादि करे थो त कीअं संदसि मामो पंहिंजी भेण खे रबीन्द्रनाथ सां मिलाइण जे लाइ हुन जे घरि वठी वियो हो जॾहिं हूअ हिकु नंढी छोकिरी हुई। “ॿिन्हीअ पाण में कुझु ॻाल्हियूं कयूं, रुॻो एतिरी सी ॻाल्हि आहे,”हू लॼ विचां मुर्कींदे चवे थो।

बिपिनु शांतिनिकेतन जे ॿाहिरिएं ॻोठु आदित्यपुर में रहे थो ऐं कमु करे थो। ॻोठ जी घिटियुनि मां लंघंदे मिटीअ खे झाॻोड़ण वारा माण्हू नज़रि अची वेंदा। किथे त क़िस्में क़िस्मे जूं गुॾियूं ऐं नंढियूं मूर्तियूं सियारे जी उस में सुकण लाइ पेयूं हूंदियूं आहिनि। इन्हनि पुतलनि जी क़ीमत साइज़ जे मुताबिक़ि 50 खां 200 रुपयनि जे विच में आहे। बिपिन ऐं पूर्णिमा कर्मकार पंहिंजे घर जे अङण में कमु कंदा आहिनि। अङण में टैगोर जा पुतला ऐं ढढरी मूर्तियुनि जूं क़तारूं सजियल आहिनि। किन्ही मूर्तियुनि ते रंग कयल आहे, के पंहिंजे वारे जे लाइ अञा इंतिज़ारु करे रहियूं आहिनि। बिपिनु मिटीअ जे ढांचे में दॿाए मूर्तियूं घड़े रहियो आहे।

हू चवे थो,“असीं कमु करियूं था त जीअं असीं खाई सघूं।”इन कम में आमदनी तइ नाहे। बिपिनु चवे थो,“सियारे में वधीक कमाईंदुसि छाकाणि त वधीक सैलानी हूंदा आहिनि, ऐं असां अटिकल 8,000 रुपया कमाए सघिंदा आहियूं।” हू पंहिंजियूं शयूं कंकालीतला ऐं सोनाझुरी जे ॿिनि मार्केटुनि में वञी विकणंदा आहिनि।“ऊन्हारे ऐं मींहाॻीअ में विक्रो घटिजी वेंदो।

2011 जी आदमशुमारी जे मुताबिक़ि, अटिकल 1,800 आबादीअ वारे आदित्यपुर में अक्सरि माण्हू अनुसूचित ज़ातियुनि जा आहिनि। मिटीअ जो कमु बिपिन जो ख़ानदानी पेशो न हो। ओलहु बंगाल में कर्मकार अन्य पिछड़े वर्ग में अचनि था ऐं रवायती तौर ते लौहार आहिनि। पर लोह जे कम ते गुज़ारो न थींदो हो। इन करे हुन मिटीअ जो कमु इख़्तियारु कयो। बिपिनु गुज़रियल 47 सालनि खां मिटीअ जो कमु करे रहियो आहे। हुन ही हुनुरु पंहिंजे वॾे भाउ जी मदद कंदे सिखियो हो।