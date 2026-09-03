“मुंहिंजी माउ जी हेकरि हुन सां मुलाक़ात थी।”
शांतिनिकेतन में हरिको हुन खे सुञाणे थो।
बिपिन कर्मकार जा हिरियल हथ मिटीअ मां रबीन्द्रनाथ टैगोर जी हिकु नंढी मूर्ति घड़े रहिया आहिनि। हू उन्हीअ आला सक़ाफ़ती शख़्सियत जी ॻाल्हि करे रहियो आहे, जंहिं जो नालो हिते जी ज़िंदगीअ में हर जाइ ॾिसण में अचे थो। “शांतिनिकेतन में ईंदड़ सैलानी रबीन्द्रनाथ जी का न का शइ अवसि वठी वेंदा आहिनि – मूर्ति हुजे या तस्वीर। जीअं पुरी वञण ते असां जॻन्नाथ जी मूर्ति ख़रीदु करियूं था,” हू वेसाह जी भावना सां चवे थो। हू हिक हिंदू देवता खे 20 सदीअ जे हिन आला अदीब सां भेटे रहियो आहे। दिलचस्प ॻाल्हि आहे त कवि जो उपनालो ‘ठाकुर’ हिकु अहिड़ो लफ़्ज़ु आहे जेको बंगालीअ में ख़ुदाई जे अर्थ में बि इस्तेमालु थिए थो। इन्हीअ भाषा खे टैगोर पंहिंजे साहित ऐं संगीत सां मालामालु कयो।
हिक सदीअ खां बि वधीक वक़्तु गुज़री चुको आहे, जॾहिं टैगोर पंहिंजे आश्रम-स्कूल ऐं यूनिवर्सिटीअ खे क़ाइमु कयो हो। उन ज़माने में ही इलाइक़ो हिकु ॻोठ हो, पर अॼु शांतिनिकेतनु ओलहु बंगाल जे बीरभूम ज़िले जो हिकु मसरूफ़ु शहरु ऐं सियाहती मर्कज़ु आहे, कोलकता खां ऐक्सप्रेस ट्रेन ते टिनि कलाकनि खां बि घटि समय में हिते पहुची सघिजे थो।
नोबेल इनाम खे खटण वारो रबीन्द्रनाथु अॼु बि शांतिनिकेतन जे मंज़र में हर हंधि मौजूदु आहे –दुकाननि जे नालनि में, वॉल हेंगिंग्स ऐं मिनिएचर्स जी सूरत में, कपड़नि में, सिनेमाघरनि जे नालनि में ऐं क़िस्में क़िस्में जी यादगारि शयुनि जी सूरत में टेगौर सां लाॻापियल कंहिं शइ खे मुंहुं ॾियण खां सवाइ शांतिनिकेतन में हिकु विख बि वधाइण ॾुखियो आहे।