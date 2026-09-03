62 बछर के सियान बिपिन बताथे के कइसने ओकर ममा ओकर महतारी ला, जेन ह वो बखत नानचिक लइका रहिस, रवींद्रनाथ ले मिलवाय बर ओकर घर लेके गे रहिस. वो ह थोकन मुस्कावत कहिथे, “ वो ह बस एक-दू बोल बोले रहिस, बस अतकेच.”

बिपिन शांतिनिकेतन के बहिर इलाका मं बसे गाँव, आदित्यपुर मं रहिथे अऊ काम करथे. ऊहाँ के गली मन मं घूमे ले तुमन ला गोड़ मं माटी गूँथके साँचा मं ढाले के तियारी करत अऊ जड़कल्ला के घाम मं सूखत अलग-अलग किसम अऊ साइज के पुतरी अऊ छोटे मूर्ति मन नजर आ जाहीं. ये मूर्ति मन के दाम ओकर साइज के हिसाब ले 50 ले 200 रूपिया के बीच होथे. बिपिन अऊ पूर्णिमा कर्माकर अपन दुवार मं काम करथें, जिहां टैगोर के मूर्ति अऊ बस्ट (मुड़ ले खांध तक के मूर्ति) रखाय रहिथे – कुछु मं पहिलीच ले पेंट हो चुके हवय, त कुछेक के होवेइय्या हे. बिपिन माटी के मूर्ति बनाय बर साँचा काम मं लाथे.

वो ह कहिथे, “ हमन कमाथन तभे खाथन.” ये बूता ले होवेइय्या कमई तय नइ रहय. बिपिन ह अपन सामान मन ला कंकलीतला अऊ सोनाझुरी के दू ठन हाट (हफ्ता बजार) मं ले जाथे. वो ह कहिथे, “ जाड़ के महीना मं जियादा कमई होथे, करीबन 8,000 रूपिया, काबर के वो बखत देखेइय्या मन जियादा आथें. “घाम अऊ बरसा के सीजन मं बिक्री कम हो जाथे.”

आदित्यपुर, जेकर आबादी करीबन 1,800 ( साल 2011 के जनगणना मुताबिक) हवय, इहाँ अधिकतर लोगन मन अनुसूचित जाति समाज ले हवंय. माटी के काम बिपिन के परिवार के पारंपरिक पेशा नइ रहिस. कर्माकर (जेन मन ला पश्चिम बंगाल मं अन्य पिछड़ा वर्ग मं गिने जाथे) पारंपरिक रूप ले लोहार होथें. फेर लोहारी ले गुजारा नइ होय सेती, परिवार ह माटी के काम सुरू कर दीस. बिपिन 47 बछर ले माटी के काम करत हवय; वो ह ये काम सबले पहिली अपन भैय्या ले सीखे रहिस.