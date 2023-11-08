कुर्मा घर को गांव की दूसरी महिलाएं भी इस्तेमाल करती हैं. सरु को यहां बस साफ़ कमरे, दर्द से टूट रहे शरीर के आराम के लिए एक नरम बिस्तर और एक कंबल की दरकार है. मगर मिट्टी की दीवारों और बांस के सहारे खड़ी मिट्टी की खपरैल वाली छत से बनी टूटी-फूटी यह झोपड़ी निराशा पैदा करती है. यहां तक कि फर्श भी ऊबड़-खाबड़ है, जिस पर उन्हें सोना है. वह कहती हैं, “मैं उस चादर पर सोती हूं जो वो [पति या सास] भेजते हैं. मुझे पीठ दर्द, सिरदर्द और ऐंठन होती है. पतली चादर पर सोने से बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता.''

सरु की असुविधा और दर्द बच्चों से अलगाव और परेशानी के चलते और बढ़ जाता है. वह कहती हैं, ''दुख यह है कि मेरे क़रीबी भी मेरी परेशानी नहीं समझते.''

मुंबई की मनोचिकित्सक डॉ. स्वाति दीपक के मुताबिक़ चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी महिलाओं में माहवारी से पहले और माहवारी के चरणों के चलते होती है. वह आगे बताती हैं, “हर महिला में इसकी गंभीरता अलग-अलग होती है. ठीक से देखभाल के अभाव में ये लक्षण और भी बिगड़ सकते हैं.” डॉ. दीपक कहती हैं कि महिलाओं को तब परिवार से स्नेह और देखभाल मिलना ज़रूरी है, क्योंकि भेदभाव और अलगाव मुश्किलें और बढ़ा सकता है.

माड़िया महिलाएं माहवारी के दौरान किए जाने वाले अपने कपड़े के पैड घर पर नहीं रख सकतीं. सरु कहती हैं, “हम सभी उन्हें झोपड़ी में छोड़ देते हैं.” पुराने पेटीकोट से बने कपड़ों के टुकड़ों से भरी प्लास्टिक की थैलियां कुर्मा घर में छोड़ दी जाती हैं, जो या तो दीवार की दरारों में भर दी जाती हैं या बांस की बीम से लटका दी जाती हैं. "वहां घूम रही छिपकलियां और चूहे पैड पर बैठते हैं." दूषित पैड जलन और संक्रमण की वजह बनते हैं.

झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं होती और हवा की आवाजाही न होने से कपड़े के पैड से बदबू आने लगती है. सरु का कहना है, ''बारिश में स्थिति और भी बुरी हो जाती है. मैं मॉनसून के दौरान [सेनिटरी] पैड इस्तेमाल करती हूं, क्योंकि कपड़ा ठीक से नहीं सूखता.” सरु 20 पैड के एक पैक के लिए 90 रुपए ख़र्च करती हैं, जो दो महीने तक चल जाता है.

जिस कुर्मा घर में सरु जाती हैं वह कम से कम 20 साल पुराना है. मगर उसकी देखरेख कोई नहीं करता. बांस से बनी छत का ढांचा टूट-फूट रहा है और मिट्टी की दीवारें दरक रही हैं. सरु कहती हैं, “आप सोचिए कि यह झोपड़ी कितनी पुरानी होगी. कोई आदमी इसकी मरम्मत को तैयार नहीं, क्योंकि यह महिलाओं की माहवारी के कारण दूषित है.” अगर कोई मरम्मत होगी भी, तो महिलाओं को ही करनी होगी.