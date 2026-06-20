ये जोड़ा कैथुलिया गाँव के बासिंदा आय, जिहां के आबादी करीबन 1,200 हवय अऊ इहाँ के अधिकतर बासिंदा छोटे जाट वाले जमीन मं खेती करथें. अपन पक्का घर ले करीबन कोस भर दूरिहा, कृष्णावती अऊ चंद्रपाल करा एक एकड़ खेत हवय, जेन मं वो ह सियारी अऊ उन्हारी कमाथे. दू झिन लइका के महतारी कृष्णवती कहिथे, “हमन अपन खाय बर गहूँ अऊ धान कामथन.”

वो ह कहिथे के खटिया बनाय ले बछर भर मं करीबन 50,000 रूपिया के कमई हो जाथे. कृष्णावती कहिथे, “जब पूरा गांव सो जाता है, तब भी हमारा हाथ चलते रहते हैं,चाहे आधा रात होय धन दू बजे, खटिया पूरा बनायच ले परथे.”

ये जोड़ा ह बीते 10 बछर मं 1,600 ले जियादा खटिया बनाय हवय – यानि ह्रेके बछर करीबन 160 ठन खटिया. वो ह एक ठन खटिया के 350 रूपिया लेथे. ओकर खरचा मं बुनई के रस्सी घलो सामिल हवय – हरेक खटिया मं करीबन 80-100 मीटर रस्सी लागथे अऊ ये मं करीबन 180-250 रूपिया के खरचा आथे.

लेवाल मन तीर-तखार के क़स्बा अऊ गाँव, जइसने टिकुली, नागरा, सारोंजा अऊ बिछुआ ले आथें; ये सब्बो जगा तीन कोस के दायरा मं हवय. जेन मन ऑर्डर देथें, ओ मं लकरी घलो खुदेच देथें – अक्सर शीशम (डालबर्गिया सिसू) के लकरी काम मं ले जाथे काबर के ये ह मजबूत अऊ टिकाऊ होथे, फेर आम धन लीम के लकरी ले घलो बनाय जाथे काबर के ये ह सुभीता ले मिल जाथे.