कृष्णावती और चंद्रपाल लोग कोई 1200 लोग के आबादी वाला गांव, कैथुलिया में रहेला. गांव के जादेतर लोग लगे जमीन के छोट-छोट जोत बा. आपन पक्का घर से कोई दू-तीन किमी दूर कृष्णावती आ चंद्रपाल के एक एकड़ जमीन बा. एकरा पर दुनो प्राणी खेती करेला, बरखा के दौरान आ सिंचाई के जरिए, दुनो तरीका से. कृष्णावती दू गो लरिकन के माई हई. ऊ बतावेली, “हमनी अपना खातिर गेहूं आ धान उगाइला.”

उनकर कहनाम बा कि खटिया बनावे से साल भर में उनका मोटा-मोटी 50 हजार के कमाई हो जाला, जे बहुते जरूरी बा. कृष्णावती कहेली, “जब सउंसे गांव सुत जाला, तबो हमनी के हाथ चलत रहेला. चाहे अधिया रात होखे, चाहे रात के दू बाजल होखे, खटिया बीने के काम पूरा करहीं के होखेला.”

दंपत्ति पछिला दस साल में 1600 खटिया बुन चुकल बा. माने हर साल कोई 160 घटिया. एगो खटिया बीने खातिर ऊ लोग 350 रुपइया लेवेला. एकरा में बीने खातिर रसड़ी के खरचो शामिल बा. एगो खटिया बीने में 80 से 100 मीटर रसड़ी लाग जाला आउर एकर खरचा 180 से 250 रुपइया के लगभग पड़ेला.

खटिया बीनवावे खातिर लोग टिकुली, नागरा, सरोंजा आ बिछुआ जइसन कस्बा आ गांव से आवेला. ई सब जगह इहंवा से पांच से दस किमी के दायरा में पड़ेला. जेकरा खटिया बनवावे के होखेला, ऊ आपन लकड़ी अपने लावेला. जादे करके एकरा खातिर शीशम (डलबर्गिया सिसू) काम में लावल जाला, काहेकि ई बरियार आ टिकाऊ होखेला. बाकिर आसानी से मिल जाए चलते आम, चाहे नीमो के लकड़ी से काम चलावल जाला.