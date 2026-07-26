अंबिया ख़ातून जी अछी, पुराणी साढ़ीअ जे आंचल (पलांद) ते ठहियल वाङड़ाई रंग जा गुल नवम्बरु जी हीर में उॾामंदड़ भासिजनि पिया, जॾहिं हूअ पंहिंजो मथो ढकण जी सांदहि कोशिश करे रही हूंदी आहे। परदो रखण लाइ संदसि सॼो हथु मथे ॾांहुं वधे थो,जॾहिं त बि॒ए हथ सां हूअ सिणी जे मुंझियल धाग॒नि खे वटंदी आहे, उन में मोती पोए थी ऐं ॻंढू विझे थी। संदसि कचो घरु धुॿण वारी ज़मीन जे किनारे ते आबादु आहे, जितां लंघंदड़ मर्दनि जूं निगाहूं अंबिया खे भलीअ भिति सुञाणनि थियूं। इहो इलाइक़ो बेकी नदीअ जे कप ते आबादु आहे, जिते मिटीअ जो कटाउ घणो वधीक आहे। इन इलाइक़े में, ख़ासिकरे चौमासे में ॿोॾि दौरान हिते निवेकलाई में रहण मुमकिनु नाहे।
पंहिंजे घर जे पट ते वेही, अंबिया सीका [छिको] (जंहिं खे सीगा बि चयो वेंदो आहे) ठाहे रही आहे – इहे सिणी मां ठहियल सजावटी टंगिड़ियूं आहिनि, जेके बासण, ॿिज, कपड़ा, गादेला ऐं ज़ेवर टंगणु लाइ कमु ईंदियूं आहिनि। सीको रुॻो घरु सजाइण जी शइ नाहे, पर सक़ाफ़ती तौर ते तमाम ज़रूरी आहिनि। इहे आसाम जे मियां मुसलमाननि ऐं अॼोके बंगलादेश जे हारियुनि में तमामु घणो मशहूर आहिनि। ॿोॾि वारनि इलाइक़नि में, सीको शयुनि खे पाणी खां बचाए रखण में मददु कंदो आहे।
71 सालनि जी माहिरी कारीगरु अंबिया जो कमु असुर वेले ई शुरू थी वेंदो आहे। घर जा सभेई कम कार निबेरणु बैदि हूअ सिको जोड़ण में लॻी वेंदी आहे। हूअ पंहिंजे घर जे आतण में कमु करे थी, जेको कदू जे वण जी छांव में ठहियल टीन ऐं छपरु वारे हिक कमरे जो मकानु आहे। साए रंग जे वेकिरे छटीनुमा पननि जी छांव मां छणी ईंदड़ उस में रंगीन मोती चमकी वेंदा आहिनि।