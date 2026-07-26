जॾहिं हूअ नंढी हुई, संदसि नज़र तेज़ हुई ऐं हूअ घणी देरि ताईं वेही सघंदी हुई, तॾहिं हूअ हिकु सुहिणो ऐं सजावटी सीको रुॻो ॿिनि खां टिनि ॾींहनि में तयार करे वठंदी हुई। जॾहिं ओचितो का शादी अची वेंदी हुई, त अंबिया गास्लेटु जो ॾीओ ॿारे सॼी राति नक्सी सीगा उणंदी हुई। नक़्सी या नक़्शा जो मतिलबु आहे फ़नकाराणो नमूनो या सजावट। सुॼाण औरतूं सिणी जे तांदूरनि खे वटे, उणे ऐं गंढियूं ॾेई केतिरनि ई क़िस्मनि जा सीका ठाहींदियूं हुयूं।

उमिरि वधणु ऐं चेलह जे सूर जे करे, हूअ हाणे घणी देरि ताईं वेही नथी सघे ऐं हाणे हिकु सीको तयार करणु में खेसि ॿिनि महीननि जो वक़्तु लॻी वञे थो।

संदसि चुस्त आङुरियूं लाॻितो सिणी जे मुंझियल तांदूरनि खे वटंदियूं रहंदियूं आहिनि, जॾहिं हूअ रंगीनु धाॻनि खे वेढ़ंदे मोती पोए थी ऐं उन्हनि खे वटे करे जुदा-जुदा क़िस्मनि जूं ॻंढियूं डि॒ए थी। अंबिया चवे थी,“ हिन सां आङुरियुनि ते तमामु घणो दॿाउ पवे थो। जॾहिं मां सिधो खणणु वेंदी आहियां त मुंहिंजियूं आङुरियूं कमु न कंदियूं आहिनि।” हूअ इन ॻाल्हि ॾांहुं इशारो करे रही हुई त कीअं बायोमेट्रिक मशीनूं संदसि आङुरियुनि जा निशान झलण में नाकामु थी वेंदियूं आहिनि।

सीको ठाहिण जे कम खे हाणे जवान नारियुनि जो कमु समुझियो वेंदो आहे । माण्हू खांउसि इहा उमेद रखंदा आहिनि त हूअ बसि आराम सां वेही रहे ऐं पंहिंजो मानी टुकरु खाए! अंबिया अहिड़नि ताननि खे नज़रअंदाज़ु कंदे पुछे थी, “अमी की ओगोर बाड़ीत थाइके खेये आइसि [छा मां उन्हनि जे घर जो खायां पेई]।”

अंबिया लाइ, सिणी जूं इहे टंगिणियूं ठाहिणु रुॻो कमाई जो ज़रियो नाहे, इहो हुन जो शौक़ु आहे ऐं उन ज़माने जूं यादिगिरियूं बि, जॾहिं हूअ हिक वॾे गॾियल ख़ानदान में रहंदी हुई। हूअ चवे थी, “मूं पंहिंजी माउ, भाॼायुनि ऐं चाचियुनि खे ॾिसी सीको उणण सिखियो हो। मुंहिंजो बाबा कलाकनि जा कलाक वेही इन खे निहारींदो रहंदो हो। सिणीअ जे तांदूरनि में सुहिणियूं गंढियुनि खे पवंदो डि॒सी गदि गदि थींदो हो - ॼण त इहा विंदुर हुजे।” अंबिया जो पीउ क़ानून जो हिकु मकानी माहिरु हो।

“हाणे सभु गुज़ारे विया आहिनि ऐं ज़मीन बि नाहे।” इहो चवंदे महिलु संदसि आङुरियूं त उणंदियूं रहनि थियूं पर मुंहं जो पनो लही थो वञेसि। लहज़ीअ में ई मुर्कंदे चयाईं, “जॾहिं बि का मजलिस थींदी हुई, त माण्हू मूंखे विहांउ में ख़ासि तौर ते सॾाईंदा हुआ ऐं चवंदा हुआ त रधि-पचाउ मां ई कयां।