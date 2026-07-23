जब वो ह कम उमर के रहिस, ओकर नजर बढ़िया रहिस अऊ बनेच बखत तक ले बइठ जावत रहिस, त वो ह दू तीन दिन मं एक ठन सजावटी सिके बना लेवत रहिस. जब अचानक ककरो बिहाव होवत रहिस, त अंबिया ला माटी तेल के ढिबरी बार के जम्मो रतिहा नक्सीसिके बनावत रहय. नक्सी धननक्शा के मतलब आय कलात्मक डिज़ाइन धन सजावट. हुनरमंद माइलोगन मन जूट के रेशा मन ला बरके, गूँथके अऊ गांठ पार के कतको किसम के सिके बनावंय.

सियान होवत जाय अऊ पीठ पीरा सेती, वो ह अब जियादा बखत बइठे नइ सकय अऊ एक ठन सिके बनाय मं वोला दू महीना तक ले लग जाथे.

रंगीन धागा मन ला गूंथके अऊ कतको किसम के गाँठ पारके मनका पिरोय अऊ धागा लपेटे बखत, ओकर फुर्तीला अंगरी मन ला सरलग जूट के रेशा मन ला बरे ला परथे. अंबिया कहिथे, एकर [ओकर अंगरी मन मं ] बहुते दुवाब रहिथे. जब मंय रासन ले बर जाथंव त मोर अंगरी मन काम नई करय,” अंबिया ह अपन अंगरी कोती आरो करत कहिथे कि कइसन बायोमेट्रिक रीडिंग मसीन मन ओकर अंगरी के चिन्हा ला पढ़े नइ सकंय.

सिके के काम ला कम उमर के माइलोगन मन के काम माने जाथे, ओकर कहना आय के लोगन मन बस ओला ठलहा बइठ के खाय ला कहिथें! ये बात ला चेत नइ धरे अंबिया कहिथे, “आमी की ओगोर बारीत थाइके खेये आइसी [काय मंय ओकर घर मं जाके खाके आय हवंव?

अंबिया बर जूट के छींका/छिहँटा /छिंतरा बनाय सिरिफ पइसा कमाय के साधन भर नो हे; ये ह ओकर बर अपन मन के बूता अऊ वो बखत के सुरता आय जब वो ह बड़े सामिलात परिवार मं रहत रहिस. इहाँ के अदालत मं अफसर रहे के बेटी अंबिया कहिथे, “मंय अपन दाई, भऊजी अऊ काकी मन ला सिके बनावत देख के ये हुनर सीखेंय. मोर ददा घंटों उहाँ बइठ के येला देखय अऊ मजा लेवय, जइसने ये ह कोनो मन बहलाय के साधन होय – सुग्घर गांठ पारे के काम.”

“अब सब्बो झिन गुजर चुकव हवंय अऊ जमीन घलो हाथ ले चले गे.” गूंथत ओकर हाथ नइ थिरके, फेर ओकर हँसी फीका पर जाथे. फेर जब वो ह आगू बतावत जाथे, त हँसी लहूँट आथे: “जब घलो कोनो मजलिस (सभा/ गुड़ी बइठका) होवय, त लोगन मन मोर ले रंधवाय बर कहेंय; ओ मन बिहाव मन मं खास करके बलावंय अऊ ये तय करेंय के मंइच राधों.”