जवान रहस, त आंख से नीमन लउकत रहे. खूब देर-देर ले बइठ के बीनत रहस. खाली दू से तीन दिन में एगो सजावटी सिगा पूरा कर लेत रहस. अचानक बियाह में देवे खातिर सिगा के ऑर्डर आवे, त ऊ माटी के तेल के ढिबरी बना के रात भर बइठस आ सिगा तइयार कर देस. नक्शी, चाहे नक्शा मतलब कलात्मक डिजाइन, चाहे सजावट होखेला. गुनी मेहरारू लोग पटुआ के रेसा के मोड़के, गूंथ के आउर गांठ लगा के तरह-तरह के सिका बनावेला.

बुढ़ापा आउर पीठ में दरद चलते अब ऊ जादे देर ले बइठ ना पावस. अब उनका एगो सिगा पूरा करे में दू महीना लाग जाला.

फुरती में चले वाला उनकर अंगुरी पटुआ के अझुराइल सन सब के बांटेला, संगे रंग-बिरंग के तागा में लपेटत मोती पिरोअत जाला आ एकरा गूंथके अलग-अलग तरह के गांठ बनावेला. अम्बिया कहेली, “एकरा (अंगुरी) पर बहुते जोर पड़ेला. रासन लेवे जाइला त अंगुरी कामे ना करे,” ऊ बतावेली. बायोमेट्रिक मसीन उनकर अंगुरी के निसान ना पढ़ पावे.

सिका बनावल अब नया उमिर के लइकी लोग के काम मानल जाला. उनकर कहनाम बा कि लोग उनका आराम से बइठे आ अच्छा से खाए-पिए के कहेला. ऊ लोग के ताना अंठियावत कहेली, “का हम ओह लोग के घर के खा के जियतानी?”

अम्बिया खातिर सिका खाली पइसा कमाए के जरिया नइखे. ऊ उनकर शौक बा. पुरान दिनन के याद बा, जब ऊ एगो बड़ संयुकत परिवार में रहत रहस. उनकर बाऊजी स्थानीय कानून के जानकार होखत रहस. ऊ कहेली, “हम आपन मतारी (महतारी), भौजाई आ फुआ लोग के देख-देख के सिका बनावे के सीखनी. बाऊजी हमनी के सिका बनावत घंटो देखस. सुन्नर सुन्नर गांठ बनावे के काम देखल उनका खातिर एगो मनोरंजन जइसन रहे.”

“अब त सब लोग चल गइल, जमीनो सब ना बचल,” ई कहत उनकर अंगुरी जूट त बीनत रहल, बाकिर चेहरा पर के हंसी मेहरा गइल. बाकिर अचके उनकर मुस्कान लउट आवता, जब ऊ कहेली, “लोग जब मजलिस करे, त हमरा खाना बनावे के बोलावे. खास करके बियाह-सादी में बोलावल जाए आउर खाना बनावे के कहल जाए.”