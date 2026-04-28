68 बरीस के एस. कृपाराव, जे उप्पडा के चर्च में पादरी हउवें, कहेलें, “हम एगो फिलिम के सूटिंग देखले बानी. इहंवा सूटिंग करे आइल कलाकार लोग इहां के गेस्ट हाउस में विलमल रहे लोग. अब उ कुल्ही समुंदर में बूड़ गईल बा. इहां ले कि उ गेस्टो हाउस.”

साल 1961 में छपल पुरबी गोदावरी के जिला जनगणना के पुस्तक में एगो गेस्ट हाउस के चर्चा कईल बा, “समुन्दर के कगरी से खाली एक फर्लांग (लमसम 200 मीटर) के दूरी प इहां एगो सानदार यात्री बंगला बा. इहां कोठरी कुल के दू गो (खूब नीमन सरियावल) सुइट बा. अइसन कहल जाला कि समुंदरी धार से पुरान बंगला के खतम हो गयीला के बाद एकरा के बनवावल गयील रहे. “एहिसे जहां ‘नाकु स्वतंत्रम वाचिंदी’ के कलाकार लोग बिलमल रहे, उ कम से कम दूसर अइसन बंगला रहे जौन समुंदरी धार से खतम हो गयील.

समुंदरी धार से खतम भईल कलाकृति कुल आ घर मकान के निसान अब अभिलेख आ ओ जघे के लोग के इयाद में बा, जेकरा के आगे के पीढ़ी खातिर सहेज के राखल बा. गांव के पुरनिया लोग के इयाद बा कि ओ लोग के बाबा – ईया चाहे माई-बाप समुन्दर में बूड़ल एगो बड़का पाथर (पेड्ड रई) के बारे में कई साल ले बतियावे लोग. साल 1970 के गजट में कुछ अइसने लिखल मिलता, “समुन्दर में आधा मील के दूरी पर बूड़ल एगो खान्खर में मलाहन के जाल अझुरा जाला, अउरी लईका कुल सिक्का के खोजे समुन्दर के आर प आ जालें कुल. काहे से कि समुन्दर अपना धार के संघे अइसनो चीज बहवा के ले आवेला जौन सायद कवनो बूड़ल सहर के कारन समुन्दर में छींटाइल बा.”

साल 1961 के हैंडबुक में इ खांखर के चर्चा भेंटाला, “बूढ़ मलाहन के कहनाम बा कि जब उ लोग मछरी पकड़े ला आपन नाव चाहे बेड़ा में जात रहे, त आर से एक मील दूर प ओ लोग के जाल इमारत के नोकदार जघे चाहे गाछ के डाढ़ में अझुरा जाये. एकरा अलावे ओ लोग के आपन जानकारी से समुन्दर ओ लोग के गांव के आपन कब्ज़ा में त लेते रहल बा.”

तब से ले के अभिन ले गांव के एगो बड़का हिस्सा समुन्दर में समा गईल बा, एकर लमसम सब समुंदरी आर, कई गो घर, कम से कम एगो मंदिर औरी मस्जिद समुंदरी धार से खतम हो चुकल बा. पाछे के दस साल में, समुंदरी धार के कर्ते 1463 मीटर लमहर ‘जियोट्यूब‘ भी खतम हो चुकल बा. एकरा 2010 में उप्पडा गांव के बचावे खातिर 12.16 करोड़ ले रोपया से बनवावल गईल रहे. जियोट्यूब बड़का नली जइसन लउकत कंटेनर होलें कुल जौन बालू आ पानी के घोल से भरल होला. एकरा तटरेखा संरक्षण आ भूमि सुधार खातिर काम में लावल जाला. एही गांव में रहे वाला 24 बरीस के डी. परसाद, जे कब्बो-कब्बो मछरी पकड़े के कार करेलें, कहेलें, “पाछे के पनारे बरीस में, समुंदरी धार के मर से दू बर्ग फीट क्षेत्रफल वाला दू गो बड़का चट्टानी पत्थर के हम छह इंच के कंकर में बदलत देखले बानी.”