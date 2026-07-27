रामायण में यह वाद्य यंत्र के उल्लेख बा. कथा में कहल गईल बा कि रावण भगवान शिव के नमन के रूप में आपन दस में से एक सिर, बांह आ हाथ के कुछ बाल से बनवले रहे. ओकरा बाद हनुमान एकरा के लंका से भारत ले अवलन. भूगोल आ समय के साथ में जोड़त संगीतकार आ सारंगीवादक दिनेश सुबसिंधे अब यह वाद्ययंत्र के जिंदा करे के कोशिश करत बाड़न, आ आपन कई गो रचना में एकर इस्तेमाल कइले बाड़न.

राजस्थान के लोक संगीतकार, जवना में से बहुत लोग खानाबदोश जनजाति के होला, ऊ लोग बजावेला. शांति के कृषि मजदूरन के परिवार राज्य के मारवाड़ क्षेत्र के नागौर जिला के मुंडवा गांव में रहेला. गांव में जब खेती के काम के बइठा-बइठी रहेला, ऊ बेटा राजू, पति, पतोह सुकली, आ पोता अमरजीत के साथे हर साल बीच अप्रैल में हिमाचल प्रदेश आवेली आ बीच मई तक रहेली. बस से जोधपुर जाला लोग, ट्रेन से पंजाब के भटिंडा आ ओकरा बाद बस से धर्मशाला. एह एकतरफा सफ़र में ओह लोग के एक आदमी पर 300 रुपया खरचा हो जाला.

धर्मशाला आवे प कहां रहेला लोग? “हमनी के महीना में 2500 रुपया में कमरा मिलेला, हमनी के पांच आदमी ओहिजा रहेनी आ खाना बनावेनी जा.” कवनो दिन ई बजावे वाला लोग 400-500 रुपया एक दिन में कमा लेवेला, हिंदी फिल्म के गाना बजा के. आज दुनु जाना दु गो समूह में बंट गइल बाऽ: एक जगह शांति आ अमरजीत आ दूसरा जगह राजू आ उनकर मेहरारू सुकली.

संगीतकार लोग पर्यटन के ध्यान आकर्षित करे खातिर धौलाधार पर्वत श्रृंखला आ मंत्रमुग्ध करे वाला बौद्ध मठ सब के नजारा से प्रतिस्पर्धा करेला. ई लोग गाड़ी, टैक्सी आ मोटरसाइकिल से घूमे फिरे के मिशन प ओह लोग के पास से गुजरत रहेला. हर दिन ई लोग आपन वाद्ययंत्र एगो निश्चित जगह पऽ बजावेला, आ आमतौर प कवनो मशहूर जगह के रास्ता में चाहे ओकरा नज़दीक. अगर भाग्य ठीक रहेला तऽ पर्यटक आपन तेज रफ्तार गाड़ी से उतर जाला आ पैदल चले वाला लोग कुछ देर इंतजार करी कि अऊर सुने, आ कुछ पईसा दे दी.