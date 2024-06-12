उम्र में 32 साल के करन (जो सिर्फ़ इसी नाम से बुलाया जाना पसंद करते हैं) यहां पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं. वे सभी डंडों की जांच करते हैं और ख़राब डंडों को छांटकर अलग करते हैं, ताकि उन्हें वापस किया जा सके. “जब ये सूख जाएंगे, तो हम इन्हें वापस आरा मशीन वाले को भेज देंगे. वे इनको फिर से बराबर और छोटे टुकड़ों में काट देते हैं. ये छोटे टुकड़े डंडों के बीच में लगाने के काम आते हैं, ताकि इनका लेवल ठीक रहे और इनको ऐंठन से बचाया जा सके,” वे बताते हैं.

“अगला काम उस प्लाईबोर्ड की सतह को तैयार करने का होता है जिस पर इस खेल को खेला जाता है. इस प्लाईबोर्ड को उस फ्रेम के दो सेंटीमीटर नीचे फिट किया जाता है, जिनपर खिलाडी अपनी कलाइयां और हथेलियां टिकाते हैं. ये फ्रेम उन सीमाओं की तरह हैं जो कॉइन को एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ जाने के क्रम में उन्हें कैरम से बाहर गिरने से रोकती हैं,” करन विस्तार से बताते हैं. “बोर्ड बनाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उसे इतने त्रुटिहीन तरीक़े से चिकना और समतल बनाना कि उसपर कॉइन आसानी से फिसल सकें, ज़रूर एक कठिन काम है,” वे आगे जोड़ते हुए कहते हैं.

“कैरम की सतह, जिस पर इस खेल को खेला जाता है, का प्रामाणिक आकार 29X29 इंच होता है, और फ्रेम के साथ बोर्ड लगभग 32X32 इंच का होता है,” कारखाने के मालिक सुनील शर्मा (67) बताते हैं. “आधिकारिक प्रतियोगिताओं के लिए इसी आकार के बोर्ड का उपयोग होता है. लेकिन हम आर्डर के आधार पर बोर्ड बनाते हैं जो सामान्यतः बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 20X20 इंच से लेकर 48X48 इंच तक के होते हैं. एक कैरम बोर्ड बनाने के लिए चार मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है,” वे बताते हैं. “बबूल की लकड़ी से बना फ्रेम, प्लेइंग सरफेस बनाने के लिए प्लाईबोर्ड, सागौन या युकेलिप्टस की लकड़ी का बना एक बैक सपोर्ट [चाकडी], जो प्लाईबोर्ड को अपनी जगह पर टिकाए रखता है और और क्रोशै की बुनाई वाली गोटियों की जाली. इनमें से हर एक की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाती है,” वे बताते हैं. हालांकि, उनके कुछ सप्लायर दूसरे राज्यों से भी अपने सामान मंगवाते हैं.

“साल 1987 में दो माहिर कैरम निर्माता – गंगावीर और सरदार जितेन्दर सिंह ने मुझे इस कला की बारीकियां सिखलाईं, उससे पहले हम बैडमिंटन के रैकेट और क्रिकेट के बैट बनाया करते थे,” वे याद करते हैं.

शर्मा अपने एक कमरे के ऑफ़िस से निकलकर वर्कशॉप के मुख्य दरवाज़े तक पहुंचते हैं, जहां कारीगर डंडों की ढेरों को तरतीब से रख रहे है. “हम कैरम बोर्ड को 30-40 की खेप में बनाते हैं. एक खेप को तैयार करने में 4-5 दिन का समय लगता है. फ़िलहाल हमें निर्यात के लिए दिल्ली के एक व्यापारी से 250 बोर्ड बनाने के ऑर्डर मिले हैं. आज की तारीख़ तक हमने उनमें से 160 बोर्ड बनाकर पैक कर दिए हैं,” वे कहते हैं.