ओकर बाद जल्दी सूखेइय्या, पानी झेले वाले, करिया डुको पेंट के परत बोर्ड के भीतरी मं लगाय जाथे अऊ परत के सूखाय के बाद येला रेगमल ले चिक्कन करे जाथे. “फ्रेम मं फिट होय के बाद प्लाईबोर्ड बढ़िया ढंग ले बइथ जाथे. येकरे सेती येला पहिली बना लेय जाथे,” अमरजीत कहिथे.

55 बछर के धरम पाल कहिथे, हमन इहाँ पांह झिन कारीगर हवन अऊ हमन सब्बो, सब्बो काम मं माहिर हवन. वो ह ये कारखाना मं बीते 35 बछर ले काम करत हवय.

धरम कहिथे, “जब घलो हमन ला कतको ऑर्डर मिलथे, त सबले पहिली हमन प्लाईबोर्ड खेले के सतह ला तियार करथन,” मदन अऊ करण तियार प्लाईबोर्ड लाथें जेन ला फ्रेम मं लगाय जाही. वो ह बताथे, “हमन प्लाईबोर्ड के नान नान छेदा ला भरे बर पूरा सतह मं सीलर लगाथन जऊन ह येला वाटरप्रूफ घलो बनाथे. येकर बाद हमन येला रेतमल कागज ले चिकना करथन.”

“प्लाईबोर्ड भारी खुरदराहोथे अऊ कैरम बोर्ड के देखे के बड़े चीज ये आय के खेले के सतह कतक चिकना हवय. कैरम के गोटी ला इहाँ ले उहाँ तेजी ले जाय ला चाही,” शर्मा ह अपन तर्जनी अऊ अंगूठा ले गोटी ला मारे के नकल करत कहिथे. वो ह कहिथे, “हमन मैंगो फेस धन मकाई ट्री फेस प्लाईबोर्ड बउरथन जऊन ला इहाँ के बेपारी कोलकाता ले बिसोथें.”

सुनील सुरता करत कहिथे, “जब हमन 1987 मं सुरु करे रहेन, त खेल के सतह ऊपर चिन्हा हाथ ले करत रहेन. काम जटिल अऊ बखत लेवेइय्या रहिस. हरेक कारीगर टीम के महत्तम सदस्य रहिस.” वो ह कहिथे, “फेर आज हमन जल्दी ले जल्दी खेल के सतह ला प्रिंट कर सकथन.” कारखाना के ऊंच भिथि लं लटके चकोन स्क्रीन डहर आरो करथे. येकर मतलब ये घलो आय के कारीगर गायब होगे, जइसने के बीते तीन ले चार दसक मं खेल समान बनाय के अधिकतर कारखाना मन मं हवय.

स्क्रीन प्रिंटिंग स्टैंसिलिंग तकनीक आय जऊन ह पेंट ला कुछेक जगा मं नइ जाय देय, फेर जरूरी ह लग जाथे. “हमन हरेक सतह मं दू अलग-अलग स्क्रीन काम मं लाथन. लाल चिन्हा बर पहला, अऊ करिया बर दूसर,” धरम पाल कहिथे. ये बखत 240 कैरम बोर्ड के ऑर्डर सेती, सब्बो प्लाईबोर्ड ऊपर चिन्हा पहिलीच ले बनाय जा चुके हवय.