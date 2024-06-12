करण, 32 बरिस, (उनका लोग इहे नाम से जानेला) इहंवा 10 बरिस से काम करत बाड़न. ऊ हर डंडा के जांचे-परखेलन. खराब डंडा के छांट देवेलन जे बाद में घूरा देहल जाला. “सूखला के बाद डंडा सभ के हमनी आरा मसीन वाला (आरा मिल मालिक) लगे वापस भेज दिहिला. उहंवा एकरा बराबर आउर छोट-छोट टुकड़ा में काट देवल जाला. छोट टुकड़ा सभ डंडा के बीच में लगावे के काम आवेला, जेकरा से एकर लेवल ठीक रहे आउर एकरा अइंठे से बचावल जा सके,” ऊ बतइलन.

“एकरा बाद कैरम खेले वाला प्लाईबोर्ड के सतह तइयार करे के काम कइल जाला. इहे सतह पर गोटी खेलल जाला. प्लाईबोर्ड के ओह फ्रेम के दू सेंटीमीटर नीछे फिट कइल जाला, जेकरा पर खिलाड़ी आपन कलाई आउर हथेली टेकावेला. फ्रेम से एगो बाउंड्री बनेला. एह में गोटी सभ एने से ओने टकराएला, बाकिर बाहिर ना गिरे,” करण समझावत कहलन. “बोर्ड बनावल भारी काम नइखे. बाकिर सतह पर ठीक से फिसले वाला गोटी बनावल भारी काम बा.”

“अइसे त, खेले खातिर 29x29 इंच के कैरम के सतह सही मानल जाला. आउर फ्रेम संगे बोर्ड मोटा मोटी 32x32 इंच के होखेला,” एह करखाना के 67 बरिस के मालिक सुनील शर्मा कहलन. “आधिकारिक मुकाबला सभ में एहि साइज के बोर्ड के इस्तेमाल होखेला. बाकिर हमनी ऑर्डर के आधार पर बोर्ड बनाइला. ई 20x 20 इंची से 48x 48 इंची तक के बीच होखेला. एकरा जादे करके लरिका सभ कीनेला. कैरम बोर्ड बनावे खातिर चार ठो खास चीज चाहीं,” ऊ समझइलन. “बबूल के लकड़ी के फ्रेम, खेले के सतह खातिर प्लाईबोर्ड, सागौन चाहे युकेलिप्टस के लकड़ी के एगो बैक सपोर्ट (चाकड़ी) जे प्लाईबोर्ड के जगह पर टिका के रखेला आउर क्रोशिया गोटी के जाली. एह में से सभे चीज स्थानीय बजार में मिल जाला,” ऊ कहलन. अइसे, उनकर कुछ सप्लायर ई सभ सामान दोसरो राज्य से मंगवावेला.

“सन् 1987 के बात रहे. कैरम बनावे में मास्टर दू लोग- गंगा वीर आउर सरदार जितेंदर सिंह हमरा के एह कला के बारीकी सिखइलन. कैरम बोर्ड बनावे से पहिले हम बैडमिंटन रैकेट आउर क्रिकेट बैट बनावत रहीं,” ऊ इयाद करत बाड़न.

शर्मा आपन एक कमरा वाला ऑफिस से निकल के करखाना के मेन दरवाजा पर आवत बाड़न. उहंवा कारीगर लोग डंडा सभ एक के बाद एक, संभार के रखत बा. “हमनी एक बेरा में 30 से 40 कैरेम बोर्ड तइयार करिला जे 4 से 5 दिन में बन जाला. अबही, हमनी के दिल्ली के एगो ब्यापारी के 240 कैरम बोर्ड के ऑर्डर आइल बा, जे देस के बाहिर भेजल जाई. आज हमनी एह में से 160 बोर्ड तइयार करके पैक कर देले बानी,” ऊ कहलन.