“मेरी मां बहुत सारे गीत गाया करती थीं, लेकिन मेरे लिए उन्हें याद रख पाना मुश्किल है,” छाया उबाले ने पारी से कहा, जब हम उनसे मिलने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिरूर तालुका गए थे. ग्राइंडमिल सॉन्ग्स प्रोजेक्ट (जीएसपी) में अपने गाए गीतों से सहयोग करने वाली गायिकाओं से दोबारा संपर्क करने की कोशिश में हम अक्टूबर 2017 में सविन्दाने गांव में रहने वाले पवार परिवार के घर पहुंचे थे. यह एक भरा-पूरा घर था, जिसमें बेटे, बेटी, पुत्रवधू और बच्चे साथ रहते थे.

दुर्भाग्य से हम गायिका गीता पवार से नहीं मिल पाए, जिनका चार साल पहले ही देहावसान हो चुका था. अलबत्ता वहां हमें अपनी मां के गीतों के बारे में बताने वाली उनकी बेटी छाया उबाले ज़रूर मिल गईं. छाया (43) ने हमें अपनी मां का चांदी का जोडावे (अंगूठे का छल्ला) दिखाया जिन्हें उन्होंने अपनी मां की फ्रेम में जड़ी तस्वीर के बगल में सहेजकर रखा हुआ था.

अपनी मां से सुनी हुई ओवी को याद करने की कोशिश करती हुई छाया ने चक्की चलाते वक़्त गाए जाने वाले चार गीत गाए, जिसे उन्होंने दो छोटे लोकगीतों के बीच में गुनगुना कर सुनाया. उनमें एक गीत उदासी और दूसरा ख़ुशियों से भरा था. उन्होंने शुरुआत दो पंक्ति की एक कहानी से की, जो भद्र के यशस्वी राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री के सद्गुणों का बखान करने वाली एक पौराणिक कथा से ली गई थी. ये ओवी आगे गाए जाने वाले गीतों की तान को निश्चित करने वाला गला (धुन) था. यह एक सामान्य परंपरा है.