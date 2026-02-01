ये विरोध रैली बीते हफ्ता होय एक ठन अऊ रैली के बाद होय रहिस, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) से जुड़े एआईकेएस ह 50,000 किसान मन ला लेके पालघर ज़िला के कलेक्ट्रेट तक गे रहिन. वइसे प्रशासन वो मन के कुछु स्थानीय मांगेच ला पूरा करे सकिस, फेर कलेक्टर करा आदिवासी किसान मन के बड़े समस्या मन ला लेके कुछु घलो करे के ताकत नइ रहिस. येकरे सेती मुंबई तक दूसर रैली निकारे गीस.

वइसे, जब किसान रैली दूसर दिन हबरिस, त विधायक गिरीश महाजन ह किसान नेता मन ले संपर्क करिस अऊ वो मन ले रैली ला अऊ नइ बढ़ाय के बिनती करिस. दूसर दिन, प्रतिनिधि मन के एक ठन टीम ह महाराष्ट्र कैबिनेट ले भेंट करिस, जेन मं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घलो रहिस, अऊ फोरके चर्चा करे गीस. 28 जनवरी के रैली ला खतम कर दे गीस. किसान मन पहिलीच ले करीबन 27 कोस के रद्दा नाप चुके रहिन अऊ खर्डी हबर गे रहिन जेन ह नासिक अऊ मुंबई के बीच करीबन आधा रद्दा मं हवय.

एआईकेएस ह एक ठन बयान मं कहे हवय के किसान नेता मन राज सरकार ले जेन सबले जरूरी बात ला लेके सहमति बनवाइन, वो मन ले एक वन अधिकार कानून के तहत ख़ारिज करेगे दावा मन ला फिर ले खोले रहिस. येकर छोड़, ये घलो घोसना करे गीस के जंगल के जमीन मं लगे फसल के जाँच करे जाही, अऊ सब्बो सरकारी योजना जंगल के जमीन वाले मन तक ले जाय जाही, जेकर बर वो मन ये बखत काबिल नइ यें.

धवले कहिथे,“मुख्यमंत्री ह माने गे मांग मन ला लागू करे के पूरा भरोसा अऊ अपन क्गुद के तरफ ले पूरा गारंटी दे हवय. वो ह ये घलो भरोसा दिलाइस के लागू करे मं कोनो कमी झन रहय, येकर बर मंत्री स्तर मं सरलग येकर खबर लेगे जाही.”