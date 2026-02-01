भांगरे एफआरए पास होखला पर ही आपन छह एकड़ खेती वाला जमीन के खातिर दावा दाखिल कइने. "हमार फाइल ग्रामसभा से योग्य पास भईल, ओकरी बाद एके तहसील भेज दिहल गईल," ऊ कहने. "सुनवाई भइल, कारवाही भी भईल. आखिर में चार साल बाद दावा ठुकराव दिहल गईल."

आ एही तरे असुरक्षा बनल रहल. हाले में, भांगरे के गांव के नजदीक एगो गांव में वन विभाग के साहब आके एगो परिवार के उजाड़ दिहने जवन ऊ जानत रहने कि ओहिजा पीढ़ी दर पीढ़ी से ऊ परिवार खेती कर रहल बा. "हमरे साथे भी कब्बो अईसन हो सकत बा," ऊ कहेने.

महाराष्ट्र के आदिवासी किसान, आल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में, पछिला दस बरिस में दसनो रैली कइले बाने आपन हक के लेवे खातिर. ओकरा में सबसे मशहूर बा मार्च 2018 के मुंबई लॉन्ग मार्च, जब लाखों लोग नासिक से भारत के आर्थिक राजधानी के आजाद मैदान तक 180 किलोमीटर पैदल चली के गइने.

राज्य के मुख्यमंत्री, तब्बो भी, देवेंद्र फडणवीस रहने, जे किसानन के प्रतिनिधि लोगन के साथे बईठ के वादा कईंने कि वन अधिकार अधिनियम के नीक से पालन होई, ढेर रोजगार मिली, अउर फसल के नीक दाम मिली.

आठ बरिस बाद, हजारन किसान के उहे जत्था 25 जनवरी के फेर एगो रैली निकलने अउर मुंबई में उहे मांग लेके पैदल घुसला के विचार कईने.

"हमनी के वादा से परेशान हो गईल बानी के," अशोक धावले, एआईकेएस के किसान नेता कहने. "ए बेरा, कुछ ठोस चाही हमनी के."