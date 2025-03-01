ભક્તિભાવપૂર્વક આકાશ તરફ ઈશારોકરતા શમ્પાએ કહ્યું, "મા બોનબીબીના આહ્વાનનેકોઈ અવગણી શકે નહીં, જોયમા બોનબીબી!" તેઓ, તેમના પતિરઘુ ગુચાઈ અને તેમનો ત્રણવર્ષનો દીકરો ઝડપભેર તેમના ગામના દક્ષિણ છેડે આવેલા માબોનબીબીના 150 વર્ષ જૂના મંદિરતરફ જઈ રહ્યા હતા. જાન્યુઆરીમહિનાની બપોરનો સમય હતો, અનેપશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના રામરુદ્રપુરમાં દરેક વ્યક્તિ, પછીભલે તે હિન્દુ હોયકે મુસ્લિમ, ત્યાં જતા હોય તેવુંલાગતું હતું. ગામના એક વૃદ્ધ વડીલફૂલ માશી (માસી) એ કહ્યું, "માબોનબીબી આ જંગલના રાણીછે. આજે અહીં ક્યાંયજંગલ નથી, પરંતુ તેમનાઆશીર્વાદ હજી પણ અહીંછે. બોનબીબી શક્તિનું પ્રતીક છે અને આમેળો આ ગામની સદીઓજૂની પરંપરા છે."
બોનબીબીઉત્સવ વર્ષમાં એકવાર, જાન્યુઆરી કે ફેબ્રુઆરીમાં ઉજવવામાંઆવે છે, અને રામરુદ્રપુરનોમેળો સૌથી જૂના અનેસૌથી મોટા મેળાઓમાંનો એકછે. રઘુ મને તેમનાસ્ટોલ પર લઈ ગયા, આ સ્ટોલ તેમણે પોતાના ભાઈ શિબુ સાથેમળીને લગાવ્યો હતો. તેમનો સ્ટોલરંગબેરંગી બંગડીઓ અને બીજાં ઘરેણાંથીભરેલો હતો, આ બધુંતેમણે કોલકાતાના એક વેપારી પાસેથીખરીદ્યું હતું. આ ભાઈઓને બોનબીબીનાઆશીર્વાદ મેળવવામાં ખાસ રસ નહોતો, પરંતુ તેઓએ સમજદારીપૂર્વક પોતાનોસ્ટોલ મંદિરની નજીકજ્યાં મહિલાઓનો સૌથી વધુ ભીડજોવા મળતી હતી એવીજગ્યાએ રાખ્યો હતો. આ જ ગામના સકીના મંડલે હસતાં હસતાં મને પૂછ્યું, "દીદી [મોટી બહેન], તમે મંદિર જઈઆવ્યા?" અને તેમની દીકરી, સબીનાને મારી સાથે ત્યાંમોકલી.