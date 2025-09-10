'असमंजस मं हवं के कऊन ला वोट देवंव'
विकलांग लोगन मन ला वोट देय के प्रावधान के सरकार के नियम के बाद घलो, बबलू कैबरतो जइसने कुछु लोगन मन आम चुनाव 2024 मं वोट डारे ला तय नइ करे सके हवंय
24 मई 2024 | सर्बजया भट्टाचार्य
SANGUR, PUNJAB|
WED, SEP 10, 2025
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विकलांग लोगन मन ला वोट देय के प्रावधान के सरकार के नियम के बाद घलो, बबलू कैबरतो जइसने कुछु लोगन मन आम चुनाव 2024 मं वोट डारे ला तय नइ करे सके हवंय
24 मई 2024 | सर्बजया भट्टाचार्य
दू बछर बीते इस्कूल आय अऊ कतको महत्तम पढ़ई के नुकसान के बाद, दिमागी रूप ले कमजोर लइका मन ला अपन जुन्ना बंधे-बधाय तरीका मं फिर ले संगती बिठाय मं भारी जूझे ला परत हवय
30 जनवरी 2023 | ज्योति शिनोली
तीन नेत्रहीन लइका मन के महतारी सरन्या वो मन के संग इस्कूल जाथे. ये अकेल्ला दाई-ददा ला रोज के गुमिडीपुंडी ले चेन्नई 33 कोस (100 किलोमीटर) आय-जाय ला परथे
20 जनवरी 2023 | एम. पलानी कुमार
सरीजिनगी कतको बीमारी ले जूझत अऊ कतको आपरेसन कराय के बाद, पुणे जिला के हडशी गाँव के बिबाबाई लोयरे के देह ह झुक के धंसगे हवय. येकरे बाद घलो वो ह खेती किसानी के बूता करथें अऊ लोकवा ले परे अपन घरवाला के देखभाल घलो करथें
2 जुलाई 2020 | मेधा काले
दिमागी अच्छम माइलोगन मन के यौन अऊ जचकी सेहत के हक ला टोरे, अक्सर वो मन ला अपन कोख हेरवाय बर मजबूर करे जाथे. फेर महाराष्ट्र के वाडी गाँव मं, मालन मोरे भागवाली आय के ओकर पाछू ओकर दाई खड़े हवय
9 जून 2020 | मेधा काले
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