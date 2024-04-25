“धान हमारा अभिमान है,’ लेनिन कहते हैं. “यहां इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी है. अगर गाएं और बकरियां दूसरे खेतों में घुस जाएं, तो मवेशीपालक को एक आत्मसंतुष्टि मिलती है. लेकिन यदि ऐसा धान के साथ होता है, तो वे क्षमा मांगने लगते हैं, भले ऐसा लापरवाहीवश हुआ हो. वे मुआवजा भरने को भी तैयार होते हैं. आप समझ सकते हैं, धान को यहां कैसा सम्मान प्राप्त है.”

इस फ़सल को कुछ तकनीकी लाभ, मशीनों के फ़ायदे और बाज़ार तक पहुंच भी स्वतः हासिल है. लेनिन के शब्दों में यह सौरियम (सुविधा) है. “देखिए, धान उगाने वाले किसानों को अब सामाजिक समाधानों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है, और ऐसे समाधान जो उन्हें एकल-कृषि [मोनो क्रॉपिंग] की तरफ उन्मुख करें.”

कृषियोग्य भूमि पारंपरिक रूप से पुनसेई निलम (सूखी या वर्षा पर निर्भर भूमि) और ननसेई निलम (सिंचाई वाली भूमि) में बंटी होती है. “पुनसेई वह भूमि है जिसपर आप अलग-अलग क़िस्म की फ़सल लगा सकते हैं,” लेनिन बताते हैं. “बुनियादी तौर पर वे सभी चीज़ें जिनकी ज़रूरत आपको अपने घर के लिए होती है. जब भी उन्हें समय मिलता था, किसान पुलुदी अर्थात सूखी, धूल भरी ज़मीन को जोतते थे. यह एक तरह से उनके लिए समय और श्रम की ‘बचत’ की तरह था, गोया आपने खेत में ही अपने लिए कोई ‘बैंक’ बना रखा हो. लेकिन मशीनीकरण से स्थितियां बदल गईं. अब आप रात भर में 20 एकड़ खेत जोत सकते हैं.”

एक कटाई के मौसम में किसान पुनसेई में चावल की स्थानीय क़िस्में उपजाते थे. “वे पूनकार या कुल्लनकार जैसी दो क़िस्मों में कोई एक चुनते थे. दोनों क़िस्में एक जैसी ही दिखती हैं,” लेनिन बताते हैं. “लेकिन उनमें मुख्य अंतर फ़सल चक्र की अवधि का है. यदि आपको आपको पानी की किल्लत की चिंता है, तो बेहतर होगा कि आप पूनकार क़िस्म को लगाएं, जो अमूमन 75 दिनों में तैयार हो जाता है, जबकि कुल्लनकार को तैयार होने में 90 दिन लग जाते हैं.”

लेनिन बताते हैं कि मशीनीकरण के कारण ज़मीन के छोटे से छोटे टुकड़े पर भी धान की खेती संभव हो गई है. इस पद्धति में खेत में जलजमाव की भी बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है. “हमारे इलाक़े में पिछले 10-15 सालों से बैलों का उपयोग नहीं होता है. किराए पर उपलब्ध [या ख़रीदे गए) नए मशीनों की मदद से एक या यहां तक कि आधा एकड़ ज़मीन को भी जोतना संभव हो गया है. अब अधिक से अधिक लोग धान की खेती कर सकते हैं.” फिर वे उन दूसरे मशीनों के बारे में बताने लगते हैं जो रोपाई, प्रत्यारोपण, खर-पतवार की सफ़ाई, कटाई और धान को गाहने के काम आते हैं. “जहां तक धान की फ़सल का सवाल है, बीज से शुरू करके बीज निकाले जाने तक मशीनें हर काम कर सकती हैं ”

कई बार तो ऐसा लगता कि धान उपजाना आदमी और मशीन के बीच का कारोबार है. तिल जैसे मानसून पर निर्भर फ़सल का भंडारण, उसको सुखाना और गाहना अधिक आसान है. “इसे उगाने में अधिक श्रम नहीं लगता. एक बार जब आप बीज छींट देते हैं, तो आप आराम से बैठ सकते हैं,” यह बताते हुए लेनिन अपना हाथ बिल्कुल उसी अर्द्ध-वृत्ताकार मुदा में घुमाते हैं, जैसे खेत में बीज छींट रहे हों. लेकिन धान ने इन फ़सलों को स्थानापन्न कर दिया है, क्योंकि इसकी पैदावार भी अच्छी-ख़ासी होती है. “यदि आप तिल 2.5 एकड़ में भी उपजाते हैं, तो आपको तिलों की सिर्फ़ दस बोरियां मिलती हैं. आप इन्हें एक भाड़े के ऑटो पर लादकर बाज़ार ले जा सकते हैं. और धान? इसकी पैदावार को ढोने के लिए आपको एक टिपर ट्रक की ज़रूरत पड़ सकती है!”