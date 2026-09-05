मेरे माता-पिता ने कभी हम पांच भाइयों को स्कूल जाने से नहीं रोका, जबकि वे ख़ुद पढ़े-लिखे नहीं थे. उन्हें इतना विश्वास था कि अगर हमारे जीवन में कुछ बदल सकता है, तो उसकी शुरुआत शिक्षा से ही होगी.

हमारे घर की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं रही. कई बार ऐसा होता था कि महीने का ख़र्च पूरा करना भी मुश्किल हो जाता था. लेकिन यह बात कभी मेरे शिक्षा हासिल करने के बीच बाधा नहीं डाल सकी. मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, और शायद मेरी लगन ही थी कि कई शिक्षक मुझे पहचानने लगे थे. धीरे-धीरे स्कूल मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जहां मैं अपने गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया के बारे में सोच सकता था.

मैं उस दुनिया में तब क़दम रखा, जब पहली बार कॉलेज - महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ - गया. काशी विद्यापीठ मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर था. मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला पहला व्यक्ति था. लेकिन परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थीं. हम हर वक़्त आर्थिक तंगी से जूझते रहते थे और हमारे जैसे बड़े परिवार की ज़रूरतें लगातार बनी रहती थीं. फिर ऐसा वक़्त आया, जब मां की तबीयत बिगड़ने लगी. घर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए परिवार ने साल 2020 में मेरी शादी करा दी. मैं तब कॉलेज के पहले साल में ही था. इन सबके बीच हमारी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई.

पर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मेहनत करते हुए ग्रेजुएशन पूरा किया. हमारे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी बात थी. मैं पहला इंसान था, जिसने स्नातक किया था और बीए हिन्दी में साल 2022 में पास हुआ था. मेरे माता-पिता की आंखों में ख़ुशी थी. उन्हें शायद यह नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्हें इतना भरोसा था कि उनका बेटा पढ़-लिख गया है. वहीं, मैं शिक्षक बनने के सपने देखने लगा था.

लेकिन अचानक मेरे सपनों की जगह ज़िम्मेदारियों ने ले ली. मेरी पत्नी गर्भवती थी. मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी. पिता जी की कमाई से पूरे परिवार का ख़र्च चलाना मुश्किल हो रहा था. घर के बड़े बेटे के तौर पर परिवार की ज़िम्मेदारियां धीरे-धीरे मेरे कंधों पर भी आने लगी थीं. ऐसे समय में आगे पढ़ाई करना मेरे लिए एक सपना तो था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए ज़रूरी साधन नहीं थे. मैंने बहुत सोचा. कई रातें बिना नींद के गुज़ारीं. मन कहता था कि पढ़ाई जारी रखूं, लेकिन हर सुबह घर की परिस्थितियां मुझे एक अलग ही जवाब देती थीं. आख़िरकार, मैंने फ़ैसला किया कि फ़िलहाल परिवार की ज़िम्मेदारी पहले है, और 500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिहाड़ी मज़दूरी करने लगा.