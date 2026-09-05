मोर दाई-ददा मन हमन पांचों भाई ला कभू स्कूल जाय ले नइ रोकिन, भले ओ मन कभू स्कूल के मुंह देखे नइ देखिन. ओ मन ला ये लागत होय रइही के पढ़ई-लिखई ह हमर जिनगी बदले के रद्दा मं पहिली कदम हो सकथे.

जिनगी मं हमन ला हर घड़ी चिंता लगे रहय. कतको दिन अइसने घलो आवय जब रोजमर्रा के जरूरत बर घलो जूझे ला परत रहय. फेर एकर असर मोर पढ़ई उपर कभू नइ परिस. मोला अपन पढ़ई मं मजा आवत रहिस अऊ कुछेक गुरूजी मन मोर लगन ला घलो देखत रहिन. धीरे-धीरे, स्कूल एक अइसने जगा बन गीस जिहां मंय अपन गाँव ले बहिर के दुनिया के सपना देखे लगेंय.

मंय वो दुनिया मं वो बखत गेंय जब पहिली बेर कालेज गेंय- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जेन ह मोर गाँव ले 10 कोस दूरिहा रहिस. मंय पढ़ई बर बहिर जवेइय्या पहिली मइनखे रहंय. फेर सब्बो कुछु आसान नइ रहिस. घरमं तंगी लगे रहय अऊ बड़े परिवार के जरूरत मन घलो लगे रहय. ओकर बाद दाई ह बीमार परे लगिस. घर के देखभाल करेइय्या कोनो नइ रहिस, येकरे सेती घर के लोगन मन साल 2020 मं मोर बिहाव करवा दिन. मंय वो बखत कालेज के पहिली बछर मं रहेंय. ये सब्बो के बीच मं हमर माली हालत अऊ घलो खराब हो गीस.

ये सब के बीच मं, मंय बीए कर लेंय. मोर परिवार बर ये ह बड़े बात रहिस. साल 2022 मं हिंदी मं बीए करेइय्या मंय परिवार के पहिला परानी रहेंय. मोर दाई–ददा अब मोर भविस्य ला लेके भरोसा मं अऊ खुस रहिन. मंय टीचर बने के सपना देखत रहंय.

फेर अचानक मोर सपना के जगा जिम्मेदारी आ गे. मोर घरवाली हमर पहिला लइका के महतारी बनेइय्या रहिस. दाई के देह घलो बिगड़त रहत. ददा के कमई ले घर परिवार के खरचा पूरत नइ रहिस. सबले बड़े बेटा होय के सेती, मोला गम होइस के कतको जिम्मेदारी धीरे-धीरे मोर खांध मं आत जावत हवय. वो बखत मोर भीतरी मं उथल-पुथल मचे रहय. रतिहा मं मंय अपन आगू के पढ़ई करत रहे के सपना देखंव, फेर बिहनिया उठके घर के हालत देख के कुछु अऊच सोचत रहंव. आखिर मं, मंय मजूरी करे सुरु कर देंय, मोला रोजी मं 500 रूपिया मिलत रहिस.