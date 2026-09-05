हमनी के माता पिता हम पांचों भाइयन में से केहू के स्कूल जाए से कब्बो ना रोकलें, भले उ अपने कब्बो स्कूले ना गईल रहलें. उनके जरुर विश्वास रहल होई कि शिक्षा हमनी के जीवन बदले के दिशा में पहिला कदम हो सकेला.

हमनी के जीवन अनिश्चितता से भरल रहे. अइसनो दिन रहे जब हमनी के बुनियादी जरूरत पूरा करे के संघर्ष करे के पड़े. लेकिन एकर असर हमरी पढ़ाई पर कब्बो ना पड़ल. हमके पढ़ाई कईल नीक लागे आ कुछ शिक्षक लोग हमरी लगन पर ध्यान दिहलें. धीरे-धीरे स्कूल एगो अइसन जगह बन गईल जहां हम अपनी गांव से आगे के दुनिया के सपना देखे लगनी.

हम ओ दुनिया में तब कदम रखनी जब हम पहिली बेर कॉलेज गईनी – महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जवन हमरी गांव से 30 किलोमीटर दूर रहे. पढ़ाई खातिर घर से बाहर जाए वाला हम पहिला इन्सान रहनी. बाकिर ई कुल आसान ना रहे. हमनी के लगे हमेशा पईसा के कमी रहत रहे आ बड़ परिवार के जरूरत कबो खतमे ना होखे. फिर माई के तबियत बिगड़े लागल आ देखभाल करे वाला केहू ना रहे, एसे परिवार 2020 में हमार बियाह कर दिहलस. हम अभी कॉलेज के पहिला साल में रहनी. ए सब के बाद हमनी के आर्थिक स्थिति अउरी खराब हो गईल.

ए कुल के बीच हम अपनी स्नातक के पढ़ाई पूरा कईनी. हमरी परिवार खातिर ई एगो बड़ उपलब्धि रहे. हम 2022 में हिंदी बीए के डिग्री हासिल करे वाला पहिला व्यक्ति रहनी. अब हमरी माता-पिता के हमरी भविष्य पर भरोसा रहे आ उ लोग खुश रहनी जा. हम शिक्षक बने के सपना देखे लगनी.

बकिर अचानक हमरी सपना के जगह हमारी जिम्मेदारी लेवे लागल. हमार मेहरारू हमरी पहिला बच्चा से गर्भवती रहे. माई लगातार बेमार रहे. पिता के मजदूरी एतना ना रहे कि कुल चीज के खर्चा उठावल जा सके. सबसे बड़ बेटा के रूप में हमरा लागल कि बहुत सा जिम्मेदारी के बोझा हमरी कन्धा पर चलल आवता. ओ समय हमरी मन में तूफान उठत रहे. रात में हम आपन पढ़ाई जारी राखे के सपना देखीं आ सबेरे अपनी आसपास देखीं त कुछ अउरे सोचे लागीं. आखिरकार हम दिहाड़ी मजदूर के काम शुरू कईनी जेमे हमके रोज के खाली 500 रुपया मिलल करे.