लताबाई ला घर बर घलो जूझे ला परत हवय. अपन माड़ी कोती आरो करत वो ह कहिथे, “बरसात मं हमर घर भीतरी अभू घलो अतक पानी भर जाथे. बरसा मं मोर लइका मन ला भारी जर धर लेवत रहिस. हमर कच्चा घर –जब बरसा होथे त ओकर हाल खराब हो जाथे.” लताबाई ये रिपोर्टर ला बताथे के नगर निगम के हरेक चुनाव के पहिली पार्षद मन घर मन ला सुधरवाय के वादा करथें फेर चुनाव के बाद वो मन नजर नइ आवंय.

लताबाई कहिथे, “मंय बेवा अवं, ओकर बाद घलो मोर नांव संजय गांधी निराधार योजना, लड़की बहिन योजना धन कोनो आने सरकानी योजना मं नइ ये. योजना के बात छोड़ देवव, मोरा करा केसरी राशन कार्ड होय के बाद घलो मोला रासन घलो नइ मिलय.”

वइसे वो ह माईलोगन मन बर बने सरकारी योजना मन के हकदार हवय, फेर ये काम के बीच मं दलाल हवंय, जेन मन काम करवाय के एबज मं कम से कम एक हजार रुपिया मांगथें. वो ह बताथे, “मंय अइसने कतको लोगन मन ला अलग अलग योजना बर पइसा देय हवंव, ओकर बाद घलो वो मन अऊ मांगत रहिथें अऊ तहसील आफिस जाय बर मोला एक दिन नागा करे ला परथे, जेकर बर मोला जुरमाना भरे ला परथे.”

रासन कार्ड ला ऑनलाइन रजिस्टर करे बर दलाल मन कम से कम 500 रूपिया मांगथें. महीना के रासन बर अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगे हवय.