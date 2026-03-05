घरेलू जीवन में भी लताबाई के संघर्ष चल रहल बा. अपनी घुटना के ओर इशारा करत के उ कहेली, “बरसात के मौसम में हमनी के घर में पानी के इहे स्तर रहेला, हमार बच्चा कुल हर मानसून में तेज बोखार से बेमार हो जायें सन. हमरी कच्चा घर में, जब भी बरखा होखे त बहुत कष्ट बढ़ जाए.” लताबाई इ पत्रकार के बतावेली कि हर नगर निगम चुनाव से पहिले स्थानीय पार्षद घरन के मरम्मत करवावे के वादा करेला बाकिर चुनाव के बाद उ गायब हो जाला.

“हम विधवा हईं तब्बो संजय गांधी निराधार योजना, लड़की बहिन योजना या कवनो अन्य सरकारी योजना में नामांकित नईखी. योजना कुल के त बाते छोड़ीं, हमके राशन भी ना मिलेला जबकि हमरी लगे एगो केसरी राशन कार्ड बाटे,” लताबाई के कहनाम बा.

हालांकि उ महिला लोगन खातिर बनल सरकारी योजनन के पात्र बाड़ी. बाकिर प्रक्रिया में अइसन दलाल बाड़ें सन जवन काम करे खातिर कम से कम हजार रूपया मांगेलें सन. “हम अलग-अलग योजनन में कई अइसन लोगन के पैसा देले बानी तब्बो उ लोग अउरी मांगत रहेला, आ एकरी खातिर हमके अपने से तहसील जाए के पड़ेला जेकरी खातिर हमके एक दिन के काम छोड़े के पड़ेला जेसे पेनाल्टी लाग जाला,” उ बतावेली.

राशन कार्ड के बात कईल जाओ त दलाल ऑनलाइन राशन कार्ड दर्ज करे खातिर कम से कम 500 रूपया अतिरिक्त मांगेलें सन. मासिक राशन प्राप्त करे खातिर अब ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य हो गईल बा.