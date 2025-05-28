अंडमान के जवान लइकी लोग के बीच माहवारी से जुड़ल साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़े के मतलब बा कि ओह लोग में डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड के इस्तेमाल बढ़ल बा. प्रशासन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ावे के दिसा में काम करे वाला एनजीओ दक्खिन फाउंडेसन के अनुमान बा कि वंदूर के मोटा-मोटी 75 प्रतिशत मेहरारू लोग अब सैनिटरी पैड काम में लावत बा. आ टापू पर औसत रूप से हर महीना 3,750 सैनिटरी पैड काम में लावल जा रहल बा.

संगीता बौल कहेली, “डॉलीगंज जइसन इलाका में त पैड जमा कइल जाला, बाकिर वंदूर में अइसन ना होखे.” संगीता बौल (नाम बदलल बा) 2011 से ही वंदूर में बतौर सहायक नर्स आउर दाई के काम कररहल बाड़ी. उनकर कहनाम बा कि दोसर इलाका सब में त सैनिटरी कचरा जमा कइल जाला, बाकिर इहंवा एकर सुविधा नइखे. ऊ आगू कहेली, “कबो-कबो लोग ई कचरा पानी लगे फेंक देवेला. एकरा से पर्यावरण के नुकसान पहुंचेला. लोग पैड के या त जरा देवेला, चाहे फेंक देवेला. दुनो तरीका से माटी आ हवा खराब होखेला. कुछ मेहरारू लोग त घरे में एकरा जरा देवेला. हम त ओह लोग से इहे कहिला कि सब पैड के खाली एक जगह जमा कइल जाव आ ओकरा धोके गड्ढा में दबा देवल जाव.”

टापू पर ई स्थिति सब जगह से अलग नइखे. बाकिर इहंवा के जमीन सीमित बा. जदि खाली भारत के मुख्य भूमि के बात कइल जाव, त इहंवो मोटा-मोटी 36 प्रतिशत मेहरारू आ लइकी लोग (यानी कुल 33.6 करोड़ मेहरारू) के अपना स्तर पर सैनिटरी कचरा के ठिकाना लगावे पड़ेला. एह चलते रोज मोटा-मोटी 377 टन कचरा निकलेला आउर एकर खराब असर पड़ेला.

दक्खिन फाउंडेसन के सीनियर कार्यक्रम अधिकारी आ वंदूर द्वीप के रहे वाला माधुरी मंडल कोसिस कर रहल बाड़ी कि गांव के मेहरारू लोग से महीना पर खुल के बात होखे. ऊ पैड के विकल्प के बारे में ओह लोग के बतावे के चाहत बाड़ी. उनका हिसाब से ई काम आसान नइखे. वंदूर में अबहियो बहुते कचरा सब समुंदर किनारे फेंकाला, जे बाद में बरखा में बह के समुंदरे में चल जाला.

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 के हिसाब से, काम में लावल गइल सेनेटरी नैपकिन, डाइपर, कंडोम, टैम्पून, इनकॉन्टिनेंस शीट आउर दोसर एहि तरहा के कचरा के सेनेटरी कचरा बा. एकरा सूखल कचरा संगे ठीक से ठिकाना लगावे के चाहीं. लैंसेट के एगो रिपोर्ट के मुताबिक, “सेनेटरी कचरा के सही तरीका से ठिकाना लगावे के ब्यवस्था ना होखे चलते, एकरा लगे के खेत सब में, चाहे बंद पड़ल ईनार में फेंक देवल जाला. चाहे शौच में बहा देवल जाला, जमीन खोन के दबा देवल जाला, चाहे घर के आंगन में जरा देवल जाला.”