केपे ह अंगामी मरद लोगन मन के कतको पीढ़ी ला मगन होक खोफी टुकना बनावत देखके अपन बचपना गुजारे हवय – हरेक लड़ी ला किनारा के चरों डहर कसके बुनई करे जरूरी होथे, अऊ एक बेर बुने सुरु करे के बाद कारीगर पूरा होय तक ले छोड़े नइ सकय, नइ त टुकना ढीला पर जाही.

वइसे वो ह ये हुनर ​​कम उमर मं सीख लेय रहिस, फेर वो ह येला वनाय नइ रहिस. येकर छोड़, वो ह अपन दाई के बेंत अऊ बांस ला संकेले अऊ बेचे मं मदद करे, धान के खेत मं बूता करे, अऊ कोहिमा के चहल-पहल वाले बजार मं अपन दाई-ददा के एक ठन नान-कन किराना दुकान मं हाथ बंटाय जइसने काम करत रहय.

ये ह सिरिफ बीस बछर पहिली के बात आय, जब वो ह 30 बछर के होइस, तब खोफी ओकर पक्का जीविका बन गीस. ये कोती ओकर धियान तब गीस, जब वो ह देखिस के खोनोमा मं बांस कारीगर मन कम होवत जावत हवंय, अऊ वो ह अपन ददा के विरासत ला आगू ले जाय ला चाहत रहिस. “सब्बो कुछु हाथ नले बुने जाथे. मोर पुरखा मन अपन हाथ ले काम करत रहिन, अऊ मोला घलो इही सिखाय गे हवय. येकर छोड़, खोनोमा मं ये कारीगरी बर कोनो सही मसीन घलो नइ ये.”

खोनोमा मं, बुनई बर ‘इंडियन टिम्बर बैम्बू’ ला सबले पहिली काम मं लाय जाथे,काबर के ये भारी मजबूत अऊ लचीला होथे. ये मं पातर-पातर पट्टी बनाय जा सकथे अऊ कसके बुनइ करे जा सकथे. ये ह बगेर टूटे फूटे भारी वजन घलो झेल सकथे.

“जउन लोगन मन हमर समान बिसोय ला आथें, वो मन बस तियार टुकना ला देखथें, फेर वो मन ला ये पता नइ होवय के येला बनाय मं कतक बखत लागथे,” माहिर कारीगर केपे कहिथे. वो ह बांस के पट्टी मन ला लकरी धन लोहा के सांचा के चरों कोती ले कसके बुनत “ खोफी’ के गोल किनारा अऊ स्कोर तल्ला बनाथे. ओकर अऊजार मन ले एक “दाओ’ (चौड़ा पल्ला वाले छुरी) अऊ ऊँगली मन ला कटे ला बचाय बर मोठ कपड़ा के तुकड़ा घलो होथे.

“मंय सबले पहिली ‘तेरुजो’ले पानी लाके सुरु करथों,” केपे कहिथे, जेन ह गाँव के ताजा पानी के सार्वजनिक नल के बात करत हवय. “हमन ला बांस ला तीन दिन तक ले पानी मं फिलो के राखे ला परथे. ये काम मं सबले जियादा बखत लागथे, अऊ तब तक ले अगोरे ला परथे जब तक के बांस अतक कोंवर अऊ लचक वाले न हो जाय के ओकर ले पातर-पातर पट्टी बनाय जा सकय.”

नान-नान टुकना बनाय मं हफ्ता ले 10 दिन लाग जाथे, फेर बड़े टुकना बर 40 दिन तक ले लग सकथे. एक बेर बने के बाद, हरेक टुकना मं एक ठन गुंथे “खेलीये ’(मुड़ी कोती के पट्टी) लगाय जाथे, अऊ ओकर सतह ला चिक्कन अऊ छेदा मन ला तोपे बर राख अऊ बेंत के छीलन ले पलिस करे जाथे. येकर दाम 5,000 ले 15,000 रूपिया होथे.