केपीथोटो लरिकाई से अंगामी मरद लोग के कइएक पीढ़ी के बड़ा ध्यान लगा के खोफी टोकरी बनावत देखत बड़ भइलन. बांस के एक-एक पट्टी के किनारा के चारों ओरी कस के बीनल जाला. बीनाई एक बेरा सुरु हो गइल त कारीगर रुक ना सके, ना त टोकरी ढीला हो जाई.

अइसे त ऊ ई हुनर लरिकाइए में सिख लेले रहस, बाकिर कबो ओकरा पर जादे ध्यान ना देलन. माई संगे बेंत आ बांस के जुगाड़ करे आ बेचे में लागल रहलन. कबो धान के खेत में काम कइलन, त कबो कोहिमा के भीड़भाड़ वाला बजार में माई-बाऊजी के छोट किराना दोकान में हाथ बंटइलन.

आज से कोई बीस बरिस पहिले जब ऊ तीस बरिस के रहस, खोपी के बीनाई उनकर असली पेशा बनल. खोनोमा में कम होखत बुनकर लोग के देख के ऊ फेरु एह काम ओरी खिंचल चल अइलन आ आपन बाप-दादा के बिरासत के आगू बढ़ावे के ठान लेलन. ऊ बतइलन, “खोफी बीने के सब काम हाथ से कइल जाला. हमार बाप-दादा लोग हाथ से बीनत रहे, हमहूं उहे सिखनी. एकरा अलावे इहंवा त एह काम खातिर ढंग के कवनो मसीन नइखे.”

खोनोमा में खोफी बनावे खातिर देसी बांस (बंबुसा तुल्दा) सबले बढ़िया मानल जाला. ई बांस खूब बरियार आ लचक वाला होखेला. एकरा के पातर-पातर चीरल आ खूब कस के बीनल जा सकेला. एही चलते भारी सामान उठावे में ई टूटे ना.

“हमनी के टोकरी कीने जे आवेला, ऊ लोग के त खाली बनल-बनावल चीज देखाई पड़ेला. ऊ लोग के का पता कि एकरा में केतना समय आ मिहनत लागल बा,” मांजल कारीगर केपीथोटो कहेलन. ऊ लकड़ी, चाहे धातु के सांचा पर चारों ओरी कस के लपेटत खोफी के गोल किनारा आ चौकुठ तली बीनत जा रहल बाड़न. बीने के काम में ऊ ‘दाओ’ (धार वाला चौड़ा चाकू) से करेलन. आ एह काम में कहूं अंगुरी ना कट जाव, एकरा खातिर मोट कपड़ा के टुकड़ी काम में लावेलन.

केपीथोटो बतइलन, “तेरुजो से पानी लाके काम सुरु करिला.” ऊ गांव के ताजा पानी वाला नल के बारे में कहत बाड़न. “सबसे पहिले बांस के तीन से सात दिन ले पानी में भिंजा के रखे के पड़ेला. एह काम में सबले जादे समय लागेला. आ तबले इंतजार करे पड़ेला जबले बांस एकदम नरम आ मोड़े लायक ना हो जाव. तबे नू एकरा चीर के पातर-पातर पट्टी निकालल जाई.”

एगो छोट टोकरी बीने में एक हफ्ता से 10 दिन लाग जाला, उहंई बड़का वाला 40 दिन में तइयार होखेला. बन के तइयार भइला के बाद हर टोकरी में गूंथल खेले (माथ पर टिकावे वाला पट्टी) जोड़ल जाला. राख आ बेंत के बुरादा से रगड़ के एकरा चिकनावल आ चमकावल जाला. ई टोकरी 5,000 से 15,000 रुपइया तक बिकाला.