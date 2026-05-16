परोस मं अधिकतर संथाल मनके घर हवय, उहिच आदिवासी समाज जेकर से दुलेश्वरी घलो आथे. शांतिनिकेतन के मंझा मं बसे के बाद घलो,बगानपारा ह ओ बड़े संख्या मं आवेइय्या सैलानी मनके नजर मं नइ आवय जेन मन हरेक बछर राज के अलग-अलग जगा ले इहां आथें. कच्चा (माटी के) घर मनके बीच मं, कुछेक पक्का घर घलो अब खड़े होगे हवंय, जेन ह अधिकतर ऊंच जात अऊ बड़े लोगन मनके आय. कतको संथाल माईलोगन मन अइसने घर मन मं बूता (घर के काम) करथें. मरद लोगन मन, चाहे जवान होवंय धन सियान, माली के काम करथें धन कोनो छोटे मोटे बूता करके गुजारा करथें.

दुलेश्वरी के बेटी रूबी मुर्मू, कहिथे, इहाँ कभू एक ठन बड़े बगीचा होवत राहिस." ओकर सुरता मुताबिक ये इलाका के नांव के मतलब, बांग्ला मं बागान के मतलब बगीचा होथे. बखत गुजरत ये बगीचा ह छोटे होवत गिस अऊ सहर ह बाढ़त गिस.”

“जब लेफ्ट फ्रंट के सरकार रहिस, तब दाई ले कुछु पइसा मिले रहिस,” घर मन मं बूता करेइय्या रूबी कहिथे. फेर ये पइसा न टायलेट बनाय बर अऊ न घर के लिपाई-पुताई कराय लइक रहिस. ये माटी के घर दुलेश्वरी के बेटा भारत सरेन अऊ ओकर परिवार के आय. एक ठन अलहन मं देह के डेरी हिस्सा मं लोकवा मारे के बाद भारत सरेन बूता करे नइ सकत हवय. ओकर घरवाली लक्ष्मी अऊ ओकर बेटी घर मन मं बूता करथें, जेकर घर मं बूता करथें, वो मन 1,000 रूपिया देथें. लक्ष्मी ला महतारी मं बर बने सरकारी योजना ले 1,500 रूपिया अऊ मिलथे- ये योजना के नांव घलो ओकरेच नांव लक्ष्मी भंडार मं हवय.

“हमन ओला दिन मं बस दू बखत खाय बर देथन,” लक्ष्मी अपन नानचिक पोता ला नहलवाय बर धरे मं लगे रहत कहिथे.

दुलेश्वरी ला भाजी अऊ साग भारी भाथे. कभू कभू, ओकर बेटी ओकर बर खास पकवान बनाके लाथे. “मंय अक्सर ओकर ले मिले बर आथों, काबर के मंय उहिच घर के लकठा मं बूता करथों,” रूबी कहिथे, जेन ह साठ बछर के हवय. “फेर मोला ओकर चिंता लगे रहिथे,” वो ह कहिथे, “मोर मा (महतारी) अब डोकरी सियान होगे हवय; वोला सेवा के जरूरत हवय.”