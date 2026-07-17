ईरान जी जंगि श्रीनगर ऐं ॿियनि हंधनि ते हिक अलॻ ई क़िस्म सां छीहो रसाइ रही आहे। सूबे में शादियुनि जो लाज़िमी हिस्सो रहंदड़- रवायती दावतूं ऐं उन्हनि जा बोर्ची – इन वक़्ति वॾी तक़लीफ़ खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि

वेझो ई रियाज़ अहमद होरियां-होरियां विसामंदड़ अङरनि खे ख़ामोशीअ सां निहारींदे चवे थो त, “असां उन दावत खे गैस ते तियारु करण जी रिथा ठाही हुई, पर गैस जी खोट जे करे, मूंखे उन जे बदिरां ॿारण लाइ काठीअ जो इस्तेमाल करणो पियो। इहो असां खे ज़रे घटि ॿीणे ख़र्च में पइजी रहियो आहे।”

50 वर्हियनि जो रियाज़ अहमद अंसारी हिकु वाज़ो यानी कश्मीर जो हिकु रवायती बोर्ची आहे। हक़ीक़त में, हू हिते हिक दोस्त जे भेण जी शादीअ में हेड वाज़े तौरु कमु करे रहियो आहे। ऐं हू अहिड़े ओचिते मसइले खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे जेको हेल ताईं कॾहिं बि पेशि न आयो होसि।

ज़रे घटि 3,000 किलोमीटर परे ईरान मंझि हलंदड़ जंगि कश्मीर जी शादियुनि में ख़लल विझी रही आहे।

इन खां अॻु, सॼो घरु रौनक सां भरपूरि नज़र पिए आयो। कुझु माण्हू रवायती गीत ॻाए रहिया हुआ, कुझु नची रहिया हुआ, जॾहिं त कुझु माण्हू महिमाननि जी आजियां में मसरूफ़ हुआ। घर जे मथां लटिकियल लाईटुनि जी लढ़ीअ राति जे रंग खे दिलकश नमूने सींगारे छॾियो हो।

मूंखे वाज़नि सदाईं पिए मोहियो आहे; संदनि कहाणियूं ऐं नसुलनि पुराणां खाधनि जा नूस्ख़ा। तंहिंकरे, राति जो अटिकल 11 वॻे, जॾहिं हू शादीअ जी मानी तियार करे चुका हुआ, तॾहिं मां उन्हनि बोर्चियुनि जे भर में वञी वेही रहयुसि।

हर हिकु वाज़ो हुनुरमंदु आहे। हिकिड़ो गोश्त खे नफ़ासत सां कटण जो माहिरु आहे, त ॿियो सिझाइण जे नाज़ुकु वक़्त खे बहितरीनु नमूने समुझे थो। जॾहिं त हिकु ॿियो कारीगरु मसाल्हनि जी अहिड़ी परख रखे थो, जो रुॻो हिक नज़र सां ई ॿुधाए सघे पियो त खाधे में कहिड़े ज़ाइक़े जी कमी आहे।