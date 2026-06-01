"ನಾವು ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ (ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ) ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಸೌದೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ." ಎಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಆರುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಂಚಾರಿ (50), ಒಬ್ಬ ‘ವಾಜಾ’, ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಾಣಸಿಗ (chef). ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವಾಜಾ (ಮುಖ್ಯ ಬಾಣಸಿಗ). ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂದೂ ಎದುರಾಗದ, ಊಹಿಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆ ತುಂಬ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದೀಪಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಮಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ‘ವಾಜಾ’ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಅವರ ಅಡುಗೆಯ ವಿಧಾನಗಳ (ರೆಸಿಪಿಗಳ) ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಶೆಫ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ‘ವಾಜಾ’ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೈಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಂಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಂದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಂತೂ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವೇ ಇದ್ದಂತಿದೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರುಚಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲರು.